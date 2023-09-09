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世紀強震820死！摩洛哥震央城鎮交通中斷　山區受災嚴重搜救難

▲▼ 摩洛哥8日深夜發生地震。圖為歷史悠久的旅遊之都馬拉喀什（Marrakech）震後。（圖／路透）

▲圖為歷史悠久的旅遊之都馬拉喀什（Marrakech）地震後的樣貌。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

摩洛哥8日深夜這場罕見世紀強震造成至少820人死亡、672人受傷，旅遊之都馬拉喀什（Marrakech）當地許多百年歷史的老建築倒塌，當時人就在摩洛哥的CNN工作人員透露，有人頭部流血，傷患多到救護車拒載。由於受災最嚴重的地方是山區，搜索難度較大，隨著救援行動持續展開，死傷人數恐怕將再次攀升。

▲▼ 摩洛哥8日深夜發生地震。圖為歷史悠久的旅遊之都馬拉喀什（Marrakech）震後。（圖／路透）

▲▼ 摩洛哥8日深夜發生地震。圖為歷史悠久的旅遊之都馬拉喀什（Marrakech）震後。（圖／路透）

綜合美聯社、天空新聞、CNN等報導，摩洛哥國營電視台Al Aoula援引內政部消息指出，目前這場地震已造成820人死亡、672人受傷，其中51人傷勢嚴重。依據陸續曝光的畫面，民眾在地震發生當下倉皇逃命，許多建築物被震到受損或倒塌，汽車被大塊殘骸埋住。

CNN工作人員布朗（Benjamin Brown）透露，地震發生後，有人離開飯店住處前往寬闊之處，起初眾人情緒平靜，還不清楚發生什麼事，但當開始注意到其他人的傷勢時，恐慌開始擴散，有些人頭部受傷流了許多血，傷患多到救護車拒載受傷女子。

▲▼ 摩洛哥8日深夜發生地震。圖為民眾在街頭避難。（圖／CFP）

▲▼ 摩洛哥民眾擔憂還會有餘震來襲，露宿街頭。（圖／CFP，下同）

▲▼ 摩洛哥8日深夜發生地震。圖為民眾在街頭避難。（圖／CFP）

地震發生後，許多人擔心還會有餘震決定露宿街頭，站在街道上或擠在人行道，還有人帶著孩子，拿著毯子等物品。 

當地救援行動已經展開，搜救員在建築瓦礫堆中持續尋找倖存者。天空新聞非洲記者埃爾巴吉爾（Yousra Elbagir）指出，儘管摩洛哥1960年規模5.8地震奪走約1.2萬條性命後，建築法規有更改，但因馬拉喀什歷史悠久，不少建築物有數百年歷史，所以這次地震發生後導致很多老建築倒塌。

▲▼ 摩洛哥世紀強震。（圖／CFP）

埃爾巴吉爾說，地震發生後不久，通往該國最大城市卡薩布蘭卡（Casablanca）的道路塞爆，許多人希望能盡快離開馬拉喀什，但預計接下來增加的罹難者將集中在震央附近的阿特拉斯山村落，這裡難以到達，也代表警消、軍隊的援助會更慢抵達當地，山區村落的災情狀況令人擔憂。

震央附近城鎮的負責人向摩洛哥新聞網站2M透露，附近多個城鎮的房屋出現部分及完全倒塌的狀況，有些地方電力、交通中斷。城鎮Talat N’Yaaqoub負責人說，當局正在努力排除豪茲省（Al Haouz）的路況讓救護車、救援物資進入，但山村之間距離遙遠，實際狀況還需要時間才能全面瞭解。

▼馬拉喀什歷史悠久，許多擁有百年歷史的老建築仍承受不住地震威力倒塌。（圖／路透）

▲▼ 摩洛哥8日深夜發生地震。圖為歷史悠久的旅遊之都馬拉喀什（Marrakech）震後。（圖／路透）

▲▼ 摩洛哥8日深夜發生地震。圖為歷史悠久的旅遊之都馬拉喀什（Marrakech）震後。（圖／路透）

美國地質調查局（USGS）指出，這是近一個多世紀以來，北非國家發生最強烈的地震。

摩洛哥自2004年港口城市胡賽馬（Al Hoceima）發生規模6.4地震後，就再也未經歷過如此強烈的地震；當時地震共造成630人死亡。摩洛哥近代最嚴重的地震發生在1960年，當時西部城市阿加迪爾（Agadir）共有1.2萬人死亡。

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