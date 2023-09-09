血痕長2km！日男深夜離奇「連遭3車追撞」慘死　2駕駛全肇逃

▲死者深夜穿越馬路後，連遭3車追撞拖行。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本東京都一名女計程車司機9日凌晨向警方通報稱，自己的車下「卡了一個人」，警方到場後隨即將受傷男性送醫，但仍不治身亡。而經過調查，死者在此之前竟是先遭摩托車撞倒，隨後又被另一輛計程車撞上並拖行長達2公里，而2名駕駛都沒有報警，反而是直接將男子丟棄在路邊後逃逸。最終第3名駕駛撞上後死者，才通報警察。

根據《日本新聞網》、《朝日新聞》報導，48歲的女性計程車司機9日凌晨1時20分左右向110通報稱，有人卡在她的計程車的底盤下方。警消到場後，將卡在車底的男子送往醫院急救，但最終仍死亡。

警方調查後發現，死者是住在橫濱市的55歲男子伊村周。目擊民眾指出，死者當天凌晨在跨越單向道時，遭一輛摩托車從右方撞上後倒地，但摩托車騎士撞到人後並沒有停下報警或是通報119，反而直接逃逸。

死者隨後又被另一輛計程車撞上，然而計程車就這樣沿路將他拖行長達2公里，並將他丟棄在路邊後逃逸。直到數分鐘後，男子又被另一輛計程車撞上，而該名女性計程車駕駛發現後，隨即通報警方，不過也當場被依過失駕駛傷害嫌疑現行犯逮捕。

至於將死者拖行2公里的計程車司機目前已被警方鎖定，預計將依肇事逃逸嫌疑將其逮捕，而最先撞到人的摩托車騎士則仍在接受調查中。