　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

摩洛哥強震632死！聯合國承諾提供協助　各國領袖表達哀悼

▲▼摩洛哥強震632死。（圖／CFP）

▲摩洛哥強震後居民返回家園崩潰痛哭。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

摩洛哥西南部8日晚間11時左右，發生規模6.8強震，震央距離大城馬拉喀什（Marrakech）約72公里，目前已造成632人死亡、329人受傷，各國領袖也隨即表達慰問，聯合國承諾提供幫助，以色列也準備好派遣救援代表團前往當地救災。

▲▼摩洛哥強震632死。（圖／CFP）

▲摩洛哥強震造成至少632死。（圖／CFP）

根據CNN報導，摩洛哥強震至今造成632人死亡、329人受傷，當地醫院已湧入大量病患，摩洛哥輸血和血液學中心呼籲民眾捐血，儘管救援行動已經展開，但道路因地震而損毀，搜救隊前往重災區的行動困難重重。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）宣佈，目前已指示政府機構動員向摩洛哥提供協助，包含派遣救援代表團前往當地救災；法國外交部長科隆納（Catherine Colonna）表示，法國大使館已經在摩洛哥設立危機中心，總統馬克宏（Emmanuel Macron）也表示，法國隨時準備好提供救援，「我們與受害者及其家屬同在。」

印度總理莫迪（Narendra Modi）9日在G20峰會開幕式中，也向摩洛哥表達慰問，同時準備提供一切可能的援助，「在這個困難時刻，我的心與摩洛哥同在。」 聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在聲明中指出，聯合國準備向摩洛哥政府提供幫助。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、西班牙首相桑傑士（Pedro Sánchez）、土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）還有非洲聯盟（African Union）也都向摩洛哥表達哀悼。

除了烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）向摩洛哥表達聲援以外，俄羅斯總統普丁也透過聲明向摩洛哥致意，「俄羅斯與友好的摩洛哥人民分擔痛苦與哀悼」

根據摩洛哥內政部數據，地震目前造成632人死亡，其中13人在主要城市馬拉喀什（Marrakech），其餘290人在豪茲省（Al Haouz），另外還有329人受傷，其中51名傷者有生命危險。

►摩洛哥地震632死329傷！世界遺產舊城區建築坍塌　葡萄牙也在晃
►摩洛哥強震恐破千死！2000萬人感受強烈搖晃　歷史「紅牆」損毀
►摩洛哥發生6.8強震！　外交部：暫無台僑或國人受到影響

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／蔡英文愛犬離世！「謝謝你成為我的家人」
女星酒醉失控！　躺地「變掃地機器人」畫面曝
網紅崴爺去年買「大直建案」嗨翻！　吳淡如自責：好像害了他
快訊／萬華火警！　屋內1人死亡
快訊／雨還沒停！猛烈雨彈轟3地　警戒區出爐
海賊王迷衝了！　12米千陽號停在安平
U18／冠軍賽抗日前哨戰　中華隊先發出爐
潘若迪撞臉《航海王》索隆！　對比照笑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

摩洛哥世紀強震632死　專家點出2關鍵：可能造成大範圍破壞

日經：中國iPhone禁令擴大至地方政府與國企　再禁AirPods等2產品

大馬遊客「曼谷叫車」差點被賣豬仔？　泰警調查曝真相：全是誤會

粗心護理師出包！嬰兒接種疫苗「劑量多了18倍」　腿腫化膿痛2年

摩洛哥強震632死！聯合國承諾提供協助　各國領袖表達哀悼

颱風鴛鴦「沒登陸日本」仍釀3死！雨彈狂炸　17萬戶緊急避難

摸到最危險植物！4歲女童冒「黑色水泡」　傷疤終身不會好

知名建商「晚宴提1要求」　泰國警官拒絕...遭轟7槍慘死

印尼女遭10男當街擄走！強行「帶回家結婚」　誇張畫面全被拍

超髒！百萬人1年只洗毛巾1次　細菌量過億「像用馬桶擦身體」

大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響

曹格離婚後首開唱「這次跌倒得很痛」　告白歌迷：你們是在改變我的人生！

姜濤「台灣腔」都是發摟豬哥亮！　16歲看宋芸樺...她喊：我也很小

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

正妹警奶音甜喊「帥哥哈囉」　通緝犯樂歪回頭下秒被逮捕

台北大直民宅塌陷！　女老闆現烤麵包送暖

歐漢聲聞前妻「約會周湯豪」祝福　速約麻衣吃火鍋：還要同一家XD

貓趴窗看鳥？他靠近嚇壞　「巨鷹」站陽台歪頭對望

李多慧遇蟑螂起飛突襲！　應援中表情驚恐嚇壞逃走

摩洛哥世紀強震632死　專家點出2關鍵：可能造成大範圍破壞

日經：中國iPhone禁令擴大至地方政府與國企　再禁AirPods等2產品

大馬遊客「曼谷叫車」差點被賣豬仔？　泰警調查曝真相：全是誤會

粗心護理師出包！嬰兒接種疫苗「劑量多了18倍」　腿腫化膿痛2年

摩洛哥強震632死！聯合國承諾提供協助　各國領袖表達哀悼

颱風鴛鴦「沒登陸日本」仍釀3死！雨彈狂炸　17萬戶緊急避難

摸到最危險植物！4歲女童冒「黑色水泡」　傷疤終身不會好

知名建商「晚宴提1要求」　泰國警官拒絕...遭轟7槍慘死

印尼女遭10男當街擄走！強行「帶回家結婚」　誇張畫面全被拍

超髒！百萬人1年只洗毛巾1次　細菌量過億「像用馬桶擦身體」

和王念好是IG讚友　范國宸讚他霸氣又自信：和我高中不一樣

9月底要出國請假4天　主管收假單冷處理！老鳥「指1細節」忽略了

摩洛哥世紀強震632死　專家點出2關鍵：可能造成大範圍破壞

元元鬼月猛做惡夢　「夢裡過世」上網一查釋懷了

U18／台日球風差不多　吳總預測對手派左投

日經：中國iPhone禁令擴大至地方政府與國企　再禁AirPods等2產品

基泰大直建案出包「未召開」重訊說明　遭證交所罰10萬元

「轎車VS油罐車」對決！她遭猛撞旋轉360度　車身慘卡分隔島

蔡英文愛犬Bella離世　「謝謝你成為我的家人」

親戚小孩「臉上1部位」都動過！　過來人讚CP值高：很值得

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

國際熱門新聞

末日預言現3預兆？信徒驚跟聖經一樣

快訊／摩洛哥強震296死　民眾逃難畫面曝

3女「陰道塞這根」被逮捕　價值900萬

摩洛哥6.8強震恐破千人死亡

2泰妹出國賺9萬月薪　慘淪落妓院1天14客

擦屁股「衛生紙用幾張」才夠？專家揭2關鍵

摩洛哥地震632死329傷　葡萄牙也在晃

前員工揭「早上10點半」別去麥當勞　內幕曝光

與友人合買彩券爽中9億！樂透男9年後現況曝

網紅挑戰100天吃生牛排　驚人變化曝光

畫面曝！峇里島電梯急墜34樓　5人變形慘死

麥當勞員工曝：開進得來速「1動作」超NG

SOD真人版！人妻直播遭變態公公「磨蹭襲胸」

客機滯留機場8hrs　乘客熱到戴氧氣罩呼吸

更多熱門

相關新聞

摩洛哥發生6.8強震！　外交部：暫無台僑或國人受到影響

摩洛哥發生6.8強震！　外交部：暫無台僑或國人受到影響

位於北非的摩洛哥馬拉喀什（Marrakesh）8日晚間11時11分發生芮氏規模6.8強震，已知造成約296人死亡，153人受傷。對此，外交部9日表示，地震發生後，已立即請兼轄摩洛哥業務的駐普羅旺斯辦事處瞭解相關災情，經查目前暫無台僑或國人受到影響，外館將持續瞭解震災後續發展，以及是否有國人受到波及。

摩洛哥地震632死329傷　葡萄牙也在晃

摩洛哥地震632死329傷　葡萄牙也在晃

摩洛哥6.8強震恐破千人死亡

摩洛哥6.8強震恐破千人死亡

快訊／摩洛哥強震296死　民眾逃難畫面曝

快訊／摩洛哥強震296死　民眾逃難畫面曝

摩洛哥6.8強震　至少31人死亡

摩洛哥6.8強震　至少31人死亡

關鍵字：

摩洛哥地震

讀者迴響

熱門新聞

普渡完就退貨！董娘扛餅乾罐頭「賣場盧1小時」

害大直公寓倒塌「建商會幫蓋新的？」　律師4字回應

末日預言現3預兆？信徒驚跟聖經一樣

運動網紅爆「其實是飯局伴遊妹」

超美秘書下班前腿軟倒地！竟是遭下藥

岳母搞上女婿！「桃園人妻更新了」：得到想要的下場

即／《紅豆妹》警媽被查了　警將查明是否兼職

壞消息！建案基地塌「已購客無法退貨」　建商最高還可沒收15%

辣妹老闆娘發麵包遭質疑想紅　店家回應了

快訊／周杰倫驚傳開唱受傷　嘔吐摔倒

即／高嘉瑜爆「基泰碧湖」旁也出現傾斜　現場照曝

包小柏女兒骨灰隨身帶

貓畫像沒上色被師扣分　本尊曝光

夫妻月入11.5萬不夠用！他嘆：以為贏過很多人

大直街42年老公寓「住9個月倒了」　網：房貸繼續繳

更多

最夯影音

更多
大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響

大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響
曹格離婚後首開唱「這次跌倒得很痛」　告白歌迷：你們是在改變我的人生！

曹格離婚後首開唱「這次跌倒得很痛」　告白歌迷：你們是在改變我的人生！

姜濤「台灣腔」都是發摟豬哥亮！　16歲看宋芸樺...她喊：我也很小

姜濤「台灣腔」都是發摟豬哥亮！　16歲看宋芸樺...她喊：我也很小

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面