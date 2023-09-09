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男開車違規轉彎　美警察「7秒內連開6槍」殺了他！被控謀殺等5罪

記者張寧倢／綜合外電報導

美國賓州人口最多的費城近日發生警察被控謀殺的爭議，檢方公布的隨身鏡頭錄影畫面顯示，一輛自小客車駕駛因違規轉彎被警方攔查，27歲警察戴爾（Mark Dial）從警車走下來，他對著駕駛座上的27歲男子伊里查理（Eddie Irizarry）大喊「我要開槍射你」，隔著車窗在7秒內連開6槍導致對方死亡。

▲▼費城27歲警察戴爾（Mark Dial）被控謀殺，他對著駕駛座上的27歲男子伊里查理（Eddie Irizarry）連開6槍導致身亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城27歲警察戴爾（Mark Dial）對著駕駛座上的27歲男子伊里查理（Eddie Irizarry）連開6槍，被指控謀殺等5項罪嫌。（圖／達志影像／美聯社）

根據英國BBC、美國CBS報導，這起中彈事件發生在8月14日，費城警方最初的說法是伊里查理在車外持刀撲向警察，一天後就改變說詞，且費城檢察官9月8日公布警方隨身攝影鏡頭畫面也清楚顯示，開槍的警察戴爾是對著車內的伊里查理大喊「舉起手來」，然後威脅說「我要開槍射你」（I will F-ing shoot you.）。

隨後，戴爾向當時坐在駕駛座、車窗搖上的伊里查理連續開了6槍，槍擊發生後還能聽見警察同僚對戴爾說「等等」、「停下來」，伊里查理一動也不動地躺在駕駛座上，戴爾仍持槍對準他。警方最初攔查的原因是伊里查理在車道逆向轉彎，因此警車才跟了上去，在後半段的影片中，渾身是血的伊里查理被拉出小客車，並被帶上警車後座送醫。

目前戴爾已經遭檢方起訴5項罪嫌，包含謀殺、蓄意誤殺、故意傷害、魯莽危害他人安全以及公務壓迫。地方檢察官克拉斯納（Larry Krasner）表示，伊里查理的家屬希望這些現場影片可以完整公開，不想有任何模糊不清的部分。

費城警察局長奧特羅（Danielle Outlaw）表示，戴爾因為抗命被停職30天，也可能被終止5年來的聘僱關係，他說戴爾拒絕服從上級長官的命令，也沒有配合警方調查。戴爾的律師8日表示，戴爾和當天的搭檔認為他們看到車內有槍，他擔心自己會成為下一個在費城街頭被殺害的警察，才會對駕駛開槍，從影片中可以看見他一邊開槍，一邊後退找掩護，「因為他認為那個人有槍。」

警方表示，當時伊里查理車內有2把刀，但沒有槍。檢方則表示，伊里查理拿著一把打開的摺疊小刀抵著大腿。死者家屬說，伊里查理7年前從波多黎各搬到費城，當時是一名機械技師，生前正在接受思覺失調症的治療，目前他們打算以非正常死亡的罪名起訴費城市政府與警方。戴爾8日下午被傳訊後以50萬美元交保，並將於26日出席法庭的初步聽證會。

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