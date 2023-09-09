棕熊直播突現神秘男子！拇指朝下對鏡頭狂喊　觀眾一看秒懂：快救人

▲美國網友在看棕熊直播時，竟意外救了一名迷路男子。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

美國一名男子日前在阿拉斯加的國家公園徒步旅行時意外失蹤。幸運的是，男子機警地透過直播園內棕熊動態的鏡頭求救，才終於被帶回安全地帶。

據BBC報導，卡特邁國家公園（Katmai National Park） 是美國最偏遠的公園之一，園內沒有任何手機訊號，旅人也只能靠著乘坐飛機或船隻入園。卡特邁國家公園的棕熊遠近馳名，園方每年還會舉辦「胖熊周」，讓民眾投票選出最胖的棕熊。

Moment hiker pleads for help on Fat Bear Week camera after becoming lost on Alaska's remote Katmai National Park https://t.co/s9ehRy3lSL — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) September 9, 2023

本周，當棕熊愛好者進入實時直播園內棕熊狀況的explorer.org時，意外發現鏡頭出現了一名狀似痛苦的徒步旅行者，而這名男子還不斷比出「大拇指向下」的求救手勢。雖然直播的影片沒有音源訊號，但懂得唇語的觀眾表示，這名男子似乎正對著鏡頭不斷重複「迷路」和「救我」的字眼。

Usually, viewers on Katmai National Park's live streams expect to see giant grizzlies and wide-open natural views. But on September 5, a wet and cold-looking hiker walked up to the camera and appeared to mouth "help." https://t.co/PMYR6GQkpk — Backpacker Magazine (@BackpackerMag) September 9, 2023

接收到求救訊號的觀眾隨後與網站負責人聯繫，而國家公園的管理員也迅速檢視影片，並派出搜救隊尋找這名男子的蹤影，不過由於男子被困在了狂風暴雨中，能見度很低，讓搜救行動的難度升級。

園方最後在當地晚間6時48分左右，發現了這名迷路的徒步旅行者。幸運的是，這名男子並未受傷，而園方也將他帶回了安全地帶。Explorer.org事後在前稱推特的社交平台X上分享了這個好消息，並寫道「棕熊攝影機（Bear Cam）救了一條人命！」