印度新德里G20峰會登場　非洲聯盟成為G20正式永久成員

▲莫迪擁抱非洲聯盟主席阿蘇馬尼。（圖／翻攝自社群平台X／G20 India）

記者詹雅婷／綜合外電報導

G20峰會9日在印度新德里登場，印度總理莫迪在峰會上表示，非洲聯盟（African Union）成為G20正式永久成員。非洲聯盟是由55個成員國組成的組織，如今已從「受邀國際組織」的身分提升至與歐洲聯盟（EU）同等的地位。

綜合BBC、路透報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）9日在峰會開幕致詞期間，邀請非洲聯盟主席阿蘇馬尼（Azali Assoumani）為代表入座，並給阿蘇馬尼一個大大的擁抱。

For a #G20, which is more inclusive and more vocal for Global South!



PM @narendramodi warmly invites President @_AfricanUnion & Comoros Azali Assoumani to join other G20 leaders as African Union becomes a permanent member of the G20.



A key outcome of #G20India. pic.twitter.com/ScLTGkQ4G1 — G20 India (@g20org) September 9, 2023

印度過去這幾個月一直努力提倡非洲聯盟加入G20，德國、巴西、加拿大、日本、澳洲等國之前就已經表態支持。

分析人士指出，這將加強來自「全球南方」（Global South， 又稱「全球南方」或「南方國家」）的聲音，並為非洲國家提供一個全球平台來強調開發中國家所面臨的問題，同時，當世界上更繁榮國家做出與他們相關的決定時，能擁有更大的發言權。

▼圖為印度總理莫迪（Narendra Modi）。（圖／路透）