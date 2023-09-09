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印度新德里G20峰會登場　非洲聯盟成為G20正式永久成員

▲▼ 印度總理莫迪（Narendra Modi）9日在G20峰會上擁抱非洲聯盟主席阿蘇馬尼（Azali Assoumani）。（圖／翻攝自社群平台X／G20 India）

▲莫迪擁抱非洲聯盟主席阿蘇馬尼。（圖／翻攝自社群平台X／G20 India）

記者詹雅婷／綜合外電報導

G20峰會9日在印度新德里登場，印度總理莫迪在峰會上表示，非洲聯盟（African Union）成為G20正式永久成員。非洲聯盟是由55個成員國組成的組織，如今已從「受邀國際組織」的身分提升至與歐洲聯盟（EU）同等的地位。

綜合BBC、路透報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）9日在峰會開幕致詞期間，邀請非洲聯盟主席阿蘇馬尼（Azali Assoumani）為代表入座，並給阿蘇馬尼一個大大的擁抱。

印度過去這幾個月一直努力提倡非洲聯盟加入G20，德國、巴西、加拿大、日本、澳洲等國之前就已經表態支持。

分析人士指出，這將加強來自「全球南方」（Global South， 又稱「全球南方」或「南方國家」）的聲音，並為非洲國家提供一個全球平台來強調開發中國家所面臨的問題，同時，當世界上更繁榮國家做出與他們相關的決定時，能擁有更大的發言權。

▼圖為印度總理莫迪（Narendra Modi）。（圖／路透）

▲▼ G20峰會9日在印度新德里登場。圖為印度總理莫迪（Narendra Modi）。（圖／路透）

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