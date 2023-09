摩洛哥地震632死329傷！世界遺產舊城區建築坍塌　葡萄牙也在晃

▲距離震央最近的主要城市馬拉喀什(Marrakech)出現災情。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合外電報導

摩洛哥8日深夜11時許發生的強震奪走至少632條性命、329人受傷,災情不斷傳出,有多個城市發生建築物倒塌的狀況,其中一地就是名列世界遺產的馬拉喀什(Marrakech)舊城區,知名紅牆受損,街道散落殘骸瓦礫,居民倉皇逃命。這起地震的威力之大,就連鄰近國家葡萄牙、阿爾及利亞都有感。

Partial collapse of the old walls of Marrakech due to the 7 degree earthquake that hit Morocco this night.#Morocco #Earthquake #Marrakech #AlHaouz#HespressEng pic.twitter.com/U8WTKWJeWJ