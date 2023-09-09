摩洛哥地震632死329傷！世界遺產舊城區建築坍塌　葡萄牙也在晃

▲距離震央最近的主要城市馬拉喀什（Marrakech）出現災情。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

摩洛哥8日深夜11時許發生的強震奪走至少632條性命、329人受傷，災情不斷傳出，有多個城市發生建築物倒塌的狀況，其中一地就是名列世界遺產的馬拉喀什（Marrakech）舊城區，知名紅牆受損，街道散落殘骸瓦礫，居民倉皇逃命。這起地震的威力之大，就連鄰近國家葡萄牙、阿爾及利亞都有感。

Partial collapse of the old walls of Marrakech due to the 7 degree earthquake that hit Morocco this night.#Morocco #Earthquake #Marrakech #AlHaouz#HespressEng pic.twitter.com/U8WTKWJeWJ — Hespress English (@HespressEnglish) September 9, 2023

綜合CNN、BBC等報導，目前當地醫院已湧入大量病患，摩洛哥輸血和血液學中心呼籲民眾捐血，儘管救援行動已經展開，但搜救隊前往地震最嚴重地區的行動困難重重，因為附近道路遭到破壞。摩洛哥國家電視台Al Aoula援引內政部消息指出，地震死亡人數增至632人，其中290名罹難者的位置在豪茲省（Al Haouz），另外還有329人受傷，其中51名傷者有生命危險。

這場強震震央位在高阿特拉斯山（High Atlas），摩洛斯機構測得芮氏規模7.2，美國地質調查局測得規模6.8，而馬拉喀什是距離震央最近的大城，舊城區有部分建築物倒塌，當地在地震發生後停電，網路受到影響。

馬拉喀什其實是一座擁有近1000年的歷史古城，有許多中世紀的宮殿、清真寺、花園等，舊城區被紅牆包圍，這些牆壁最早是在12世紀初期修建，而這裡的建築物由紅砂岩建造，也讓這座城市有了「紅城」（red city）的綽號。但在這次強震發生後，依據當地電視台播放地震發生後的畫面，清真寺尖塔倒塌，汽車遭瓦礫砸壞。

馬拉喀什民眾哈桑（Hassan）指出，有多棟民宅倒塌，大家在等待重型機具抵達的時候，徒手清理殘骸瓦礫。另名居民希米（Brahim Himmi）稱，好幾輛救護車從舊城區駛出，許多房屋外牆被震到受損，大家都很害怕，待在室外，就怕又有地震發生。

當地官員透露，大多數罹難者是在難以到達的山區。距離震央不遠的山區村落阿斯尼（Asni）也出現災情，居民伊特力（Montasir Itri）稱，大部分的房子都受損，「我們的鄰居被埋在瓦礫堆下，大家正努力把他們救出來。」

另外一名居民阿夫卡（Hamid Afkar）稱，地震大約搖晃20秒，當他從二樓往下逃跑逃難時，門已經被地震晃到可以自動開合，且之後發生多起餘震。

這起地震的威力之大，讓居住在摩洛哥首都拉巴特（Rabat）、最大城市卡薩布蘭卡（Casablanca）的居民都逃出家門，深怕會有更強烈的地震發生，鄰近國家葡萄牙和阿爾及利亞都有感。

▼ 摩洛哥最大城市卡薩布蘭卡（Casablanca）民眾在地震後聚集在街上。（圖／路透）