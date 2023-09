快訊／摩洛哥強震296死！北非百年最強地震　民眾逃難畫面曝

記者張方瑀/綜合報導

摩洛哥在當地時間8日晚間發生規模6.8強烈地震,深度僅18.5公里,城市內許多建築物倒塌,民眾從建物中尖叫逃出,目前已知造成近300人死亡,但距離震央最近的地區傷亡狀況仍不清楚。

▲摩洛哥強震已造成296死。(圖/翻攝自X)



根據《法新社》報導,摩洛哥內政部指出,初步調查死亡人數已達296人。美國地質調查局(USGS)數據顯示,摩洛哥西南部8日晚間11時左右,發生規模6.8強震,接著於19分鐘後又發生規模4.9餘震,這也是北非100多年來最強烈的地震。

The Moroccan Ministry of Interior has reported a provisional toll of 296 deaths and 153 injuries following the earthquake. #Morocco #Earthquake pic.twitter.com/KoXHUHR7Gi