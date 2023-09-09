　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新墨西哥州槍擊頻傳！　州長宣佈「30天槍枝禁令」面臨憲法挑戰

▲▼新墨西哥州州長葛麗森（Michelle Lujan Grisham）。（圖／達志影像／美聯社）

▲新墨西哥州州長葛麗森（Michelle Lujan Grisham）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國新墨西哥州今年已發生多起槍擊案，造成數名未成年孩童死亡，州長葛麗森發布緊急命令，禁止民眾出入公共場所時攜帶槍枝，禁令將維持30天，但目前此禁令受到多方質疑。

根據《美聯社》報導，葛麗森（Michelle Lujan Grisham）宣佈，新墨西哥州西北部阿爾伯克基市（Albuquerque）與周圍市區的民眾，禁止攜帶槍枝至公共區域。據了解，這項禁令被列為緊急公共衛生命令，適用於城市的人行道、公園和大多數的公共場所，不論公開或私下攜帶都將被禁止，預計命令將維持30天。

此限制不包含警察和有執照的保安人員，射擊場和槍枝販售商店仍可進行運送，前提是槍枝必須安裝板機鎖或有安全箱放置，使其無法發射。州長發言人斯威妮（Caroline Sweeney）表示，違規者將面臨民事處罰和高達5000美元的罰款。

民主黨籍的葛麗森在聲明中表示，「當新墨西哥人害怕進入人群、害怕送孩子上學、害怕看棒球比賽，當他們的權力隨時會受到暴力威脅時，這就是一大錯誤。」不過，這項禁令恐將面臨法律挑戰，而且也並非所有執法官員都支持此禁令。

阿爾伯克基市所在的伯納利歐郡（Bernalillo County）警長艾倫（John Allen）在聲明中指出，他對該命令持保留意見，但會與地方當局合作解決槍枝暴力問題，「雖然我理解這件事的急迫性，但這項臨時禁令挑戰了憲法基礎，而我曾宣示要維護憲法。」

新墨西哥州共和黨籍參議員巴卡（Greg Baca）同樣反對這項禁令，「當孩子被殺害、兇手依舊逍遙法外，州長應該怎麼做？她選擇以違反憲法的槍枝禁令來針對守法的公民。」

阿爾伯克基市過去幾個月間發生多起槍擊事件，受害者大多是未成年的孩童，包含上星期在小聯盟球場外，因路怒事件被開槍擊中的11歲男童，還有上個月有一名5歲女童在露營拖車內睡覺時，遭4名青少年持槍擊中頭部身亡。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／不只大直！「基泰碧湖」旁也傾斜　現場照曝
勵志！　43歲男星考上「北醫碩士」
獨／台粉捕獲野生好萊塢女神！　熱吻老公閃炸
說好中午討論！基泰搞失蹤　李四川怒了
新竹縣工務處長4人全收押！藏錢筆記本曝　地點多到搜不完
螯龍蝦堡被打敗了！　台灣人最愛「麥當勞漢堡」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新墨西哥州槍擊頻傳！　州長宣佈「30天槍枝禁令」面臨憲法挑戰

開進得來速「1動作」超NG！　麥當勞員工：會讓他多等10秒

日本無印良品「循環扇起火」電線斷裂　道歉召回4.3萬件商品

機艙洗手間藏攝影機！疑是同機空少偷拍　FBI當場抓人

女屍塞客房衣櫃！日本旅館又傳命案　同住男下落不明

網紅「睪丸之王」挑戰100天吃生牛排　自曝身體驚人變化

IAEA「首次檢測」福島海水結果曝　日水產廳：魚類氚濃度低於下限

美國空軍參謀長警告　解放軍正「招募美軍」強化軍事能力

日本外務大臣閃電出訪烏克蘭！G7最後1人　將訪布查獻花

快訊／摩洛哥強震296死！北非百年最強地震　民眾逃難畫面曝

大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

正妹警奶音甜喊「帥哥哈囉」　通緝犯樂歪回頭下秒被逮捕

台北大直民宅塌陷！　女老闆現烤麵包送暖

歐漢聲聞前妻「約會周湯豪」祝福　速約麻衣吃火鍋：還要同一家XD

姜濤「台灣腔」都是發摟豬哥亮！　16歲看宋芸樺...她喊：我也很小

曹格離婚後首開唱「這次跌倒得很痛」　告白歌迷：你們是在改變我的人生！

李多慧遇蟑螂起飛突襲！　應援中表情驚恐嚇壞逃走

道明中學操場、圍牆裂巨縫　大直民宅塌陷校方急停課1天

新墨西哥州槍擊頻傳！　州長宣佈「30天槍枝禁令」面臨憲法挑戰

開進得來速「1動作」超NG！　麥當勞員工：會讓他多等10秒

日本無印良品「循環扇起火」電線斷裂　道歉召回4.3萬件商品

機艙洗手間藏攝影機！疑是同機空少偷拍　FBI當場抓人

女屍塞客房衣櫃！日本旅館又傳命案　同住男下落不明

網紅「睪丸之王」挑戰100天吃生牛排　自曝身體驚人變化

IAEA「首次檢測」福島海水結果曝　日水產廳：魚類氚濃度低於下限

美國空軍參謀長警告　解放軍正「招募美軍」強化軍事能力

日本外務大臣閃電出訪烏克蘭！G7最後1人　將訪布查獻花

快訊／摩洛哥強震296死！北非百年最強地震　民眾逃難畫面曝

白安唱一半突斷電！　哽咽淚憶亡父全場鼻酸

快訊／不只大直！高嘉瑜爆「基泰碧湖」旁大樓也傾斜　現場照曝

侯友宜拋45%富人稅　學者讚：政策方向沒有錯

排44小時瘋搶Swatch聯名潛水錶　最夯的竟不是「無輻射」款

雲林企業出錢出力集暖送愛　雲科工廠協會捐230萬消防救災車

天坑爆收賄！竹縣高官水管藏千萬　她籲檢調向上調查：楊文科不斷縱放

侯友宜轟超思進口蛋「黑幕重重」　籲民進黨還給人民真相

礁溪最新飯店！「宜蘭礁溪福朋喜來登酒店」9／12開幕　即起可訂房

基泰「球員兼裁判」致災？　藍議員指《損鄰規則》有1盲點

金門老兵再披軍裝！牧馬場復刻泛黃騎馬照　英姿穿越半世紀

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

國際熱門新聞

末日預言現3預兆？信徒驚跟聖經一樣

快訊／摩洛哥強震296死　民眾逃難畫面曝

3女「陰道塞這根」被逮捕　價值900萬

2泰妹出國賺9萬月薪　慘淪落妓院1天14客

前員工揭「早上10點半」別去麥當勞　內幕曝光

與友人合買彩券爽中9億！樂透男9年後現況曝

畫面曝！峇里島電梯急墜34樓　5人變形慘死

SOD真人版！人妻直播遭變態公公「磨蹭襲胸」

14歲少女遭11男性侵　關火窯活活燒死

網紅挑戰100天吃生牛排　驚人變化曝光

金正恩訪俄「極樂列車」曝　美女隨侍20hrs

美股小漲75點　蘋果股價回升

韓媒：金正恩可能近日赴海參崴會普丁

男友睡了女摯友完成她遺願　正宮崩潰

更多熱門

相關新聞

機艙洗手間藏攝影機　疑是同機空少偷拍

機艙洗手間藏攝影機　疑是同機空少偷拍

美國航空一架航班的洗手間裡出現了一個隱藏攝影機，而涉嫌放置相關攝影機偷拍乘客的居然是機上一名男性機組人員，令不少乘客感到震驚。如今，美國聯邦調查局（FBI）已對此案展開調查。

美將領警告：解放軍招募美軍強化軍事力

美將領警告：解放軍招募美軍強化軍事力

G20峰會明登場！　聯合公報恐難產

G20峰會明登場！　聯合公報恐難產

哥倫比亞退役軍官認罪暗殺海地總統

哥倫比亞退役軍官認罪暗殺海地總統

若台海戰爭爆發　印度考慮成後勤或開新戰場

若台海戰爭爆發　印度考慮成後勤或開新戰場

關鍵字：

美國槍枝槍擊新墨西哥州北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

害大直公寓倒塌「建商會幫蓋新的？」　律師4字回應

末日預言現3預兆？信徒驚跟聖經一樣

超美秘書下班前腿軟倒地！竟是遭下藥

岳母搞上女婿！「桃園人妻更新了」：得到想要的下場

運動網紅爆「其實是飯局伴遊妹」

即／《紅豆妹》警媽被查了　警將查明是否兼職

快訊／周杰倫驚傳開唱受傷　嘔吐摔倒

普渡完就退貨！董娘扛餅乾罐頭「賣場盧1小時」

壞消息！建案基地塌「已購客無法退貨」　建商最高還可沒收15%

基泰大直搞垮公寓！網紅崴爺認買了退休宅

大直街42年老公寓「住9個月倒了」　網：房貸繼續繳

網紅士林遭酒駕男撞上！全身多處受傷送醫

包小柏女兒骨灰隨身帶

貓畫像沒上色被師扣分　本尊曝光

害大直民宅塌陷　基泰凌晨悄刪1資訊

更多

最夯影音

更多
大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響

大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響
大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

正妹警奶音甜喊「帥哥哈囉」　通緝犯樂歪回頭下秒被逮捕

正妹警奶音甜喊「帥哥哈囉」　通緝犯樂歪回頭下秒被逮捕

台北大直民宅塌陷！　女老闆現烤麵包送暖

台北大直民宅塌陷！　女老闆現烤麵包送暖

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面