擦屁股「衛生紙用幾張」才夠？　專家揭乾淨關鍵：2動作做錯了

▲外媒報導分享上廁所後正確清潔的要點。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

上廁所後該用多少衛生紙擦屁股？該坐著還是站著擦？相信過去已有不少爭論，然而，有英國媒體就整理了專家建議的如廁清潔方式，包含擦屁股的方向必須要由前往後擦，動作不能太過劇烈摩擦肛門周圍皮膚，且至少要用到7張衛生紙才夠，否則都容易造成私密處感染或搔癢。

根據每日郵報報導，泌尿與直腸領域的醫學專家表示，如廁清潔方式中最重要的就是必須「由前往後」擦拭，尤其對女性而言更重要，否則糞便細菌可能會進入尿道導致感染。美國國家衛生院（NIH）指出，大多數的泌尿道感染是因直腸與肛門周邊的細菌引起，正確地擦拭是女性避免尿道問題的最佳方法之一。

哈佛醫學院的醫師則提醒，每次排便後都要清潔肛門，但務必追求溫和清潔，「劇烈地摩擦或過度擦洗，尤其是搭配使用肥皂或其他皮膚清潔劑，反而會刺激皮膚，引發肛門搔癢」。

美國衛生紙廠商Cottonelle調查發現，以該品牌主要生產的捲筒衛生紙而言，一般人每次擦拭至少用7格方形衛生紙就夠了，但Reddit上的網友使用習慣則天差地遠，有人說一次要用10到12張，也有人只用4、5張或更少。專家表示，重點在於衛生紙須選用強韌、吸水性高、柔軟的材質，用過薄、粗糙的衛生紙擦太多次或太用力都會造成肛門搔癢。

至於站著擦好，還是坐著擦好的世紀爭論目前仍存在巨大分歧。Cottonelle的說法是，兩者都有好處，坐著擦會讓臀部舒展開來，較不易讓髒汙沾上臀部兩側，方便清潔。而站著擦則可以防止手部太靠近馬桶，這點在上公共廁所時特別重要。

根據美國男性雜誌《Men's Health》的一項3000多人調查顯示，多數人仍然習慣坐著擦屁股，比例約占65%，其餘35%的受訪者則選擇站著擦。另外，健康專家也建議，腹瀉時可使用無香精的嬰兒濕巾擦拭，才能避免刺激同時維持清潔，對部分人而言，可以直接用水清洗的免治馬桶也是一個好選擇。