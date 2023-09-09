IAEA「首次檢測」福島海水結果曝　日水產廳：魚類氚濃度低於下限

▲日本福島第一核電廠的處理水保存儲槽。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本東京電力公司（TEPCO）與水產廳8日宣布，針對福島第一核電廠周邊7日採集到的海水與魚類的氚濃度檢測結果，均未達到儀器能檢出的下限值。聯合國轄下國際原子能總署（IAEA）8日也進行了自核處理水排海以來的首次獨立分析，結果亦顯示福島核廠周邊海水氚濃度低於日本下限。

根據日本共同社與東電公司報告指出，東電7日在福島第一核電廠周邊3公里內的10個地點採集海水，並對所含放射性物質氚的濃度進行迅速檢測，結果顯示所有採集地點的樣本都低於儀器能檢出的下限數值（5.3到8.7貝克／公升）。

日本水產廳7日也在福島核處理水出口北側約4公里處、南側5公里處採集比目魚，並進行氚濃度檢測，分析結果同樣未達到檢測下限（約8.6貝克／公斤）。

另據日本放送協會報導，IAEA於8日表示，機構在福島核一廠周邊3公里內多個地點採集海水，確認氚濃度低於日本設定的限度，結果「與東電和日本環境省報告的數值一致」，稱日本措施符合國際安全標準，後續仍將繼續進行監督與評估。這是自福島處理水8月24日開始排放入海後，IAEA首次獨立進行的分析。