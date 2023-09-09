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日男溺水失蹤「自行返家」！　警消出動直升機搜救5小時才知

▲▼他溺水失蹤自己回家！警消搜救5小時才知。（圖／翻攝自YT／片瀬東浜魂）

▲男子沒有告知同行友人便自行回家。（圖／翻攝自YT／片瀬東浜魂）

記者王佩翊／編譯

日本神奈川縣警方5日接獲通報稱，有民眾在未開放的海水浴場內游泳後失蹤，因此出動救援船與直升機進行搜救，但都無所獲。直到5個小時後，通報女子才聯絡警察稱，「丈夫早已自行回家。」結束一場鬧劇。

根據《全日本新聞網》報導，該名溺水失蹤的49歲男子5日與妻子以及另一名女子到神奈川縣藤澤市的片瀨東濱海水浴場戲水，然而當天下午男子獨自一人下水後，卻突然失蹤，經過30分鐘都沒有回來，驚覺有異的妻子隨即在當天下午4時半通報118。

警消接獲通報後，立刻派出搜救船隻與直升機進行海上救援作業，然而數小時後仍然沒有找到男子的下落。直到當天晚間10時，報案女性突然通知警察稱，「丈夫其實已經自己回家。」

根據警方調查，該名男子下水後不久便溺水，不過馬上被在附近的民眾救起，成功回到岸邊，但是事後他卻沒有通知同行的妻子與友人，直接自己回家，才會造成虛驚一場。

此外，片瀨東濱海水浴場早在9月3日就已經結束開放時間，男子是自行闖入戲水。對此，他則表示，「不知道我溺水會造成這麼大的風波。」由於男子已經平安返家，警消也取消原定於隔日凌晨5時展開的救援行動。

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