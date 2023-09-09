機艙洗手間藏攝影機！疑是同機空少偷拍　FBI當場抓人

▲美航日前一架航班的洗手間竟被放置了攝影機，FBI如今正就此事展開調查。非事發航班。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

美國航空一架航班的洗手間裡出現了一個隱藏攝影機，而涉嫌放置相關攝影機偷拍乘客的居然是機上一名男性機組人員，令不少乘客感到震驚。如今，美國聯邦調查局（FBI）已對此案展開調查。

據福斯新聞報導，麻州警方證實，美航9月2日一架從北卡飛往波士頓的航班發生了「潛在犯罪行為」，但警方並未透露這起事件的細節，僅表示事件「涉及了一名青少年、一名機組人員與一部手機」。

福斯新聞隨後從一名機上乘客了解到，事發當時，有一名十多歲的少女試圖要進入頭等艙的洗手間，不料卻被一名男性機組人員以自己要洗手為由攔下，而少女也順從地等到男子離開後，再使用洗手間。

目擊整起事件經過的乘客透露，他事後看到這名少女的母親來到頭等艙，阻止其他乘客使用洗手間，還聲稱廁所裡被放置了攝影機，令不少乘客深感不安。

乘客也表示，飛機著陸後，3、4名執法人員迅速地來到機上對廁所進行檢查，並將相關男性機組人員帶走。麻州官員指出，由於這起事件發生在空中，因此這起潛在的犯罪屬於聯邦管轄範圍，而FBI也正對此案展開調查。