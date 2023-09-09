受困悶熱機艙8小時！新航客機滯留停機坪　乘客熱到戴氧氣罩呼吸

▲新航一架航班6日因出現技術問題，導致乘客受困機艙8小時。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

新加坡航空一架從上海飛往新加坡的客機6日因技術問題，被迫停留在上海機場的停機坪長達8小時。期間，客艙內的冷氣一度被中斷，導致機內空氣悶熱，被留在機上的乘客甚至需要氧氣面罩才能呼吸。

綜合新加坡媒體報導，新航編號SQ833的航班原定於6日下午4時50分，從中國上海浦東國際機場飛往新加坡，並於晚間10時20分抵達。然而，由於飛機出現了技術問題，因此航班無法順利起飛，而在午間折返停機坪，待技術問題排除後重新起飛。

乘客劉臻告訴《聯合早報》，飛機當時已在跑道上加速嘗試起飛，但不久後，他們就感覺到機長突然急剎車，並通過廣播宣布飛機接到指示停飛，原因不明。劉臻進一步透露，他隨後見到工程師進入機艙檢查，而廣播也通知他們飛機需要重啟引擎，機上的冷氣也開始時有時無。

起初，機上的乘客都還耐心地坐在座位上等候，但乘客李安妮（Annie Li）向亞洲新聞台指出，冷氣供應被斷30分鐘後，機艙就開始出現空氣流通不足的問題，變得十分悶熱，許多乘客也在1.5小時後開始感覺快「窒息」了，以至於機組人員必須為他們提供氧氣面罩協助呼吸。

劉臻也表示，飛機在停留約5小時後曾再度嘗試起飛，但最終仍以失敗告終，導致乘客最後在機內冷氣不足的情況下，滯留機上長達8小時，「機上很悶熱，所有人都在手動搧風，也有不少乘客身體不舒服，而經歷過起飛失敗的乘客也告訴空姐他們很害怕，拿行李吵著要下機。」

然而，這些情緒激動的乘客隨後又被勸回了座位，廣播也稱飛機艙門無法打開。帶著一名只有5個月大嬰兒同行的劉臻指出，他的孩子因悶熱難忍一直哭鬧，而長時間的停留，也耗盡了他們為孩子準備的奶粉和尿布，他的太太還因擔心孩子而精神緊張，一度嘔吐。

最後，新航在7日凌晨12時30分，決定取消航班並允許乘客下機，而他們也被安排到附近飯店入住。從李安妮拍攝的現場畫面可見，乘客們在下機時，情況一度出現混亂。

對此，新航證實班機當天因遇到技術問題而被迫返航，而冷氣中斷是因為工程師出於安全原因，在檢修過程中必須禁用地面電源。新航也為沒有讓乘客更早下機道歉；目前所有受影響的乘客已被重新安排在9月7日的其他航班離開上海。