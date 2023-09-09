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北韓建國75周年閱兵式　金正恩攜女金主愛出席！未見洲際飛彈登場

▲▼金正恩8日晚間攜女兒金主愛出席建國75周年民防武力閱兵式。（圖／路透）

▲金正恩8日晚間攜女兒金主愛出席建國75周年民防武力閱兵式。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）官媒9日報導稱，為了慶祝北韓建國75周年的9.9節國慶，平壤8日晚間在金日成廣場盛大舉行「民防武力閱兵式」。南韓媒體指出，這是北韓今年第3度閱兵，但參與的並非正規軍，也沒有看見洲際飛彈等戰略武器，國家領導人金正恩與女兒金主愛一同出席，但當晚似乎未發表演說。

▲▼金正恩8日晚間攜女兒金主愛出席建國75周年民防武力閱兵式。（圖／路透）

▲北韓民防武力閱兵式參與的為主要民防組織「工農赤衛軍」。（圖／路透）

根據南韓韓聯社報導，朝鮮中央通訊社9日證實，北韓8日晚間在平壤舉行9.9節「民防武力閱兵式」慶祝建國75周年，中國以國務院副總理劉國中為首的黨政代表團應邀出席閱兵式，俄羅斯方面則由軍隊學院合奏團出席，並未派遣額外的外交代表團。

▲▼金正恩8日晚間攜女兒金主愛出席建國75周年民防武力閱兵式。（圖／路透）

▲金正恩與女兒金主愛互動。（圖／路透）

韓聯社指出，5年前的北韓9.9節俄羅斯由參議院議長親自率團，加上近來朝俄之間關係密切，俄羅斯未額外派遣外交使團訪問實屬罕見。但也有分析認為，可能是因為金正恩即將於10日至13日藉出席在海參威的東方經濟論壇的機會，與俄羅斯總統普丁會面討論可能的武器交易，因此8日才未有俄國官員訪朝。

▲▼北韓8日在平壤舉行建國75周年中央報告大會。（圖／路透）

▲北韓8日也在平壤舉行建國75周年中央報告大會，由內閣總理金德訓上台報告。（圖／路透）

報導還指出，金正恩與女兒金主愛、內閣總理金德訓、勞動黨書記李炳鐵等人一同登上中央主席看台，但金正恩似乎未發表演說。報導稱，當天參與閱兵的不是正規的北韓人民軍，而是由相當於預備軍的民防組織、來自各地與各企業的工農赤衛軍參與，且洲際飛彈等重要戰略武器也沒有登場。

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