開進得來速「1動作」超NG！　麥當勞員工：會讓他多等10秒

▲麥當勞得來速。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

當你去麥當勞得來速點餐時，會有什麼樣的習慣呢？國外一名麥當勞員工就表示，她最不喜歡客人一停好車，就立刻對著麥克風大喊「哈囉」，因為員工戴著耳機聽到時會覺得很難受，而這個說法也引發網友議論，但也有其他員工支持表示，「他們只要說哈囉，我就會讓他們再多等10秒！」

麥當勞得來速對於很多不方便停車的顧客來說，是非常方便的一項服務，但卻有員工認為，有些顧客的行為讓他們感到十分困擾。根據《紐約郵報》報導，國外一名麥當勞員工就在TikTok上分享，她很討厭顧客一停好車就對著麥克風打招呼，「當車道上的顧客一直大喊你好的時候，你真的很難忽視他們。」

她解釋，因為戴著耳機的關係，所以顧客的聲音他們都聽得到，不用特地一直大喊，但她也說，如果等了一段時間，服務人員還是一直沒有反應的話，就可以喊兩聲來吸引員工注意。

這個說法讓許多得來速的客人感到困惑，「所以我們什麼話都不該說嗎」、「我打招呼是因為我不確定員工不知道我是否在那」、「服務人員說一聲請等一下不困難吧！」、「服務人員自己先開口問客人需要什麼就可以了吧！」

不過，也有許多曾在得來速工作過的員工力挺，「他們只要說哈囉，我就會讓他們再多等10秒！」、「我討厭在漢堡王工作，尤其當我戴上耳機後，顧客就會在那邊大吼大叫，彷彿我聽不見。」