摩洛哥6.8強震！至少31人死亡　建築倒塌民眾尖叫狂逃

▲摩洛哥規模6.8強震造成至少31人死亡。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

摩洛哥在當地時間8日晚間發生規模6.8強烈地震，城市內許多建築物倒塌，民眾倉皇逃出避難，目前已知造成至少31人死亡，但距離震央最近的地區傷亡狀況仍不清楚。

Reports of damage after 6.8-magnitude earthquake hits Morocco pic.twitter.com/tQqYsosW8x — BNO News (@BNONews) September 8, 2023

美國地質調查局（USGS）數據顯示，摩洛哥西南部8日晚間11時左右，發生規模6.8強震，震央距離大城馬拉喀什（Marrakech）約72公里，深度僅18.5公里，當地已傳出嚴重災情；法新社最新消息指出，目前已造成至少31人死亡。

馬拉喀什居民哈桑（d Waaziz Hassan）表示，部分城裡的建築物都已經倒塌，在等待重型救援機具抵達前，人們正徒手清理。從網路上曝光的畫面也可以看到，居民摸黑逃出家中，聚集到街上避難。

BREAKING: Multiple buildings collapsed and damaged after massive earthquake hits Marrakesh, Morocco pic.twitter.com/fi6DEVfNXS — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 8, 2023

根據《路透社》報導，位於震央附近的村莊伊吉爾（Ighil），靠近高阿特拉斯山脈（High Atlas Mountains），目前受災狀況不明；摩洛哥當地緊急系統或政府官員也尚未對媒體發表相關評論。

USGS向CNN表示，這種規模的地震在摩洛哥並不常見，自1900年以來，在這次震央範圍500公里內，沒有發生過規模6以上地震，規模5以上也只有9次。