2泰妹出國賺9萬月薪　慘淪落妓院1天14客！「假奶破」還被逼上工

▲泰國女子出國進行按摩工作，是常有的事，近日2名女子卻遭有心人騙去賣淫。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

泰國29歲的Ying和30歲的Ann上（8）月由朋友介紹，到印度進行10萬泰銖（約9萬元台幣）月薪的按摩工作，結果第一天上工就被男客性侵，才知道自己被騙到妓院，接著每天被強迫接客，一天要服務14名客人，最後賠錢才被釋放回泰國。泰國名人Gun近日協助2名女子向警方求助，希望逮捕詐欺她們的人。

根據《泰國網》報導，Ann表示，她某位朋友8月18日邀請她一起去印度從事泰式按摩工作，稱如果工作超過一年，收入會超過百萬泰銖，接著朋友推薦給她名叫阿拉亞的中介，20日就提供給她簽證和機票。

Ann 8月21日抵達印度孟買機場後，被帶往蘇拉特市，一名泰國負責人收走她的護照，便帶著她去按摩店參觀，隨後她就被叫到客房開始工作，而印度男顧客想非禮她，她才驚覺工作內容和她想像的不一樣，當下拼盡全力拒絕，卻遭男客毆打、性侵得逞。

▲Ann及Ying召開記者會。（圖／翻攝自泰國網）



Ann後續被安排連續8天接客，每天必須接客14次，而且3天才能洗1次澡，後來Ann的胸部矽膠破裂導致發燒，負責人也只提供一般成藥，並要求她繼續接客，Ann實在痛苦到受不了才去哀求中介阿拉亞，她在當地醫院治療後，以幾乎瀕死的狀態被送回泰國，還賠償阿拉亞7.5萬泰銖（約6.8萬元台幣）。

Ying的遭遇大致和Ann相同，她在逃跑失敗後遭到毆打，被關進滿是老鼠、蟑螂的黑屋，最後也是付了賠償金才能回到泰國。

警察總署副署長素拉切表示，接獲報案後已立即成立專案小組調查，目前查出泰國中介和在印度的泰國負責人身分，警方會加快速度將所有嫌犯逮捕。