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末日預言已現3預兆？　死海有活魚…信徒驚：跟《聖經》記載一樣

末日預言已出現3預兆？　死海有活魚悠游…信徒驚：跟《聖經》記載一樣

▲死海最近發現有魚類存在。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

《聖經》中的末日預言正一一應驗？基督教、伊斯蘭教及猶太教的「三教聖地」耶路撒冷，其哭牆日前出現一條蛇並嚇跑一隻鴿子，引發信徒擔憂這象徵人類進入危險時代。更有網友指出，包含這起事件在內，以色列已在近5年「重現」聖經中末日預言的3徵兆。

《鏡報》報導，以色列2018年誕生一頭「紅色母牛」，而紅牛在猶太教及基督教故事中，都以「時代終結」象徵出現，尤其正統猶太教認為，紅牛的出生與犧牲會發生在耶路撒冷第三聖殿建造前，聖殿重建後「彌賽亞」將會到來，而猶太人的前兩座聖殿已經被毀，以色列土地近2千年也都沒有紅牛出生。

末日預言已出現3預兆？　死海有活魚悠游…信徒驚：跟《聖經》記載一樣

▲紅牛出生。（圖／翻攝自推特）

被認為植物、魚類或其他肉眼可見生物都無法存活的死海，有攝影師在上個月目擊死海中某個水坑同時出現魚類與藻類，跟希伯來先知以西結（Ezekiel）預視的「死海將有蓬勃生機」內容相符，以西結更預言當猶太人回來時，這片土地將繁榮昌盛。

末日預言已出現3預兆？　死海有活魚悠游…信徒驚：跟《聖經》記載一樣

▲哭牆裡有蛇。（圖／翻攝自推特）

而最近的哭牆蛇事件，則讓人們聯想到亞當與夏娃被蛇誘惑故事，這3大跡象讓不少信徒懷疑，《聖經》中的末日將會實現。此外，以西結的《以西結書》除了是猶太教經典，基督教也把他奉為聖徒和先知，《古蘭經》還2次提起他。

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