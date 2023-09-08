基本工資連8漲！793萬人健保費跟著漲「每月多繳17塊」





▲衛福部健保署外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

基本工資連八漲！明年元旦起，基本工資從2萬6400元調升為2萬7470元，健保投保金額級距下限也隨之調整。衛福部表示，初估有825萬人受影響，其中有793萬人每月得多繳健保費17元，另有32萬人則是每月少繳健保費2元，預計1年可挹注健保近52億元收入。

基本工資審議委員會於今（8）日召開第38次會議，經勞、資、學、政四方委員討論，獲致結論：自明年1月1日起，每月基本工資由新臺幣26,400元調整至27,470元，調升1,070元，調幅約為4.05％；每小時基本工資則比照每月基本工資之調幅，由176元調整至183元，調升7元。

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健保投保金額與基本工資連動，基本工資提高之後，健保費的投保金額級距一併修正，衛福部社會保險司副司長陳真慧受訪表示，本次主要受影響是健保投保最低級距，影響人數含眷屬為825萬人，初步估算健保財務會因此每年增加52億。

按此估算，領取基本工資2萬6400元的受雇勞工，目前每月保費409元，在基本工資調漲至2萬7470元後，保費增為426元，每月多繳17元，估計影響793萬人；其雇主負擔也從1286元增加到1338元，每月多繳52元，政府負擔則從214元增加到223元，每月多繳9元。

另有部分民眾可以少繳健保費，陳真慧指出，估計有31萬人，因為月薪介於2萬6401至2萬7470元，投保級距則會從第二級降至第一級，每月保費從428元減為426元，少付2元；雇主負擔由1344降為1338元，少付6元。