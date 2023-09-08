彭博：印度研究台海戰爭反應措施　考慮成後勤支持或開闢新戰場

▲印度正在研究該國可在台海戰爭爆發時採取的反應措施。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

在美國詢問印度能在中國入侵台灣時有何貢獻後，印度政府高級官員透露，該國現正對其在戰爭爆發時可採取的反應措施進行研究。

據彭博社報導，2名印度高官表示，印度最高軍事指揮官喬漢（Anil Chauhan）大約在6周前發布了一項研究任務，要求相關人員評估戰爭對台灣的影響，以及印度可能採取的反應行動。

據悉，這項研究將評估各種可能的戰爭情景，並為印度提供戰爭爆發時的選擇。消息人士透露，印度軍方高官認為，對於短時間的衝突，強硬的聲明或許足以作為回應，但如果戰事像烏俄戰爭那樣持續拖延下去，這樣的回應顯然是不夠的。

印度官員表示，軍方考慮的其中一個選項是成為後勤支持中心，為盟軍提供軍艦、飛機的維修和維護設施，並向參與抵抗中國的軍隊提供食品、燃料和醫療設備；更極端的情況下，印度可能會直接介入兩國北部邊境，開闢新的戰場。

知情人士也坦言，雖然喬漢並未設定最後期限，但印度軍方已獲得指示，要盡快完成這項研究，以便在必要時供總理莫迪（Narendra Modi）與其他政治領導人做出最後決定。彭博社指出，印度國防部和外交部目前尚未對記者的詢問作出回應，美國國務院也未立即回應其置評請求。