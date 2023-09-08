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歐洲「最懶公民」大賽　參賽者躺平21天破紀錄！冠軍仍未出爐

 

蒙特內哥羅辦「最懶公民」挑戰　參賽者連躺21天冠軍仍未出爐

 

▲ 渡假村業者舉辦「最懶公民」比賽，躺最久的人就能獲得獎金1000歐元。（圖／擷取自etnoselomontenegro IG）

圖文／CTWANT

蒙特內哥羅有度假村業者近日舉辦「最懶公民」比賽，獲勝者將可以得到1000歐元（約台幣3萬4千元）。不過比賽至今﹙8日﹚已進入第21天，仍未分出勝負，未淘汰的參賽者也很有信心的認為，可以再堅持下去。

蒙特內哥羅位於歐洲巴爾幹半島，在一則神話中，蒙特內哥羅人被描述成「懶惰一族」。當地渡假村業者拉多尼亞布拉戈耶維奇（Radonja Blagojevic），為自嘲「蒙特內哥羅人很懶惰」，連續12年都舉辦「最懶公民」比賽，只要贏得比賽，就可獲得1000歐元（約台幣3萬4千元）的獎金。

根據規定，參賽者只能一直躺在墊子上，站立或坐起來都會被取消比賽資格，不過每8小時有10分鐘的時間上廁所，比賽期間也能使用手機或筆電等電子產品。

去年的比賽創下117小時的躺臥紀錄，不過今年比賽從8月18日開始，至今已經第21天，主辦人拉多尼亞受訪時表示「原本有21位參賽者，如今剩下7位還在挑戰，這些參賽者已經躺了463小時了。」

而2021年的冠軍得主、現年38歲的女子杜布拉夫卡阿克西奇（Dubravka Aksic）受訪時表示，「我們所有人感覺都很好，沒有健康問題，主辦單位也很照顧我們，我們要做的就是一直躺著。」其他參賽者也很有信心的表示，他們可以繼續躺下去。

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