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美國加碼援烏194億元！　爭議性「貧鈾彈」年底前交付

▲▼貧鈾彈,貧鈾穿甲彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 具穿透裝甲能力的貧鈾彈。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央華盛頓7日綜合外電報導

美國今天宣布向烏克蘭提供6億美元（約新台幣194億元）的新安全援助方案，其中包括爆破彈藥、掃雷設備和火砲彈藥等。

法新社報導，這些援助不會立即運抵戰場，而是隸屬烏克蘭安全援助倡議（Ukraine Security Assistance Initiative, USAI）範疇，根據此倡議，華府將向國防工業或合作夥伴採購設備，而非從美國庫存中提取。

五角大廈聲明指出，此計畫將「支持烏克蘭戰場所需」，展現「美國堅定支持烏克蘭」。

華府前一天也承諾向基輔提供逾10億美元的軍事與人道援助，其中包括用於M1艾布蘭（M1 Abrams）戰車的120毫米貧鈾彈，預計將於今年年底前交付。

俄羅斯嚴厲批評美國供應貧鈾彈的決定，但五角大廈副發言人辛赫（Sabrina Singh）今天為美國此舉提出辯護。

辛赫對記者說：「我們認為這些將是對抗俄羅斯戰車最有效的彈藥，並將幫助烏克蘭人保衛他們的領土。」

貧鈾是鈾濃縮的副產物，由於有極高密度特性，能用來製造彈藥，讓彈藥能輕易穿透裝甲金屬板，是一種非常適合針對戰車的彈藥。

不過，貧鈾彈藥一直備受爭議，因為過去在一些用過貧鈾彈的戰區，曾發生癌症和先天缺陷等健康上相關問題，儘管目前尚未有明確證據顯示貧鈾彈會導致這些問題。

自莫斯科2022年2月全面烏克蘭入侵以來，華府已向基輔承諾提供逾430億美元的軍事援助。（譯者：紀錦玲／核稿：張曉雯）

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