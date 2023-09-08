川普：如果我再次當選總統　中國侵台「可能性是零」

中央社華盛頓7日綜合外電報導

「華盛頓觀察家報」（Washington Examiner）今天報導，美國前總統川普在廣播電台受訪時堅稱，如果他再次當選總統，中國絕不會侵略台灣。

報導提到，在共和黨總統候選人提名競爭中領先的川普昨天接受電台節目主持人修伊特（Hugh Hewitt）長達1小時的訪問。

修伊特問川普，若再度當選，是否會保衛台灣？川普回答：「不必擔心台灣。如果我是總統，台灣永遠不會發生，我是說如果我是總統，中國永遠不會進入台灣，連一點機會都沒有。」

川普說：「他們（中國）不會這麼做，可能性是零。」但他並未說明要如何阻止中國國家主席習近平實現他所宣稱的目標，亦即在數年內控制台灣。

川普表示：「不用陷入核武浩劫，也還有其他事情可做。還有其他辦法。中國永遠不會進入台灣。」

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▲美國前總統川普6日受訪時堅稱，若他再次當選總統，中國絕不會侵略台灣。（圖／路透）

他還說：「沒有理由害怕中國。我們握有很多中國的把柄，只要有一個稍微有點能力的總統，他們不能怎樣。」他也吹噓自己與習近平「關係超好」，還說現任總統拜登「對中國很軟弱，他非常害怕中國」。

川普談到烏克蘭議題時，重申了他的一貫觀點。他說，要是他2020年贏得連任，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）「根本就不會進入烏克蘭」。

川普說：「我早知道蒲亭在覬覦（烏克蘭）。如果我們（上次總統）大選沒被操弄，他（蒲亭）根本不會這樣做（入侵烏克蘭）…如果選舉沒舞弊，如果我是總統，現在就不會有數以百萬計的人死亡。」

川普說：「烏克蘭的城市本可繁榮發展…那些美麗的黃金…以及其他一切，現在都已化為廢墟。」

「看看這些城市，像被拆除大隊拆過一樣…有多少人被殺，數字很驚人。很驚人…如果我是總統，現在數以百萬計死去的人本可活命。」

關於阿富汗議題，拜登政府認為，川普2020年2月與塔利班（Taliban）達成協議，使得美國和北大西洋公約組織（NATO）部隊在阿富汗待不下去。但川普反駁這種說法。

川普說：「我們達成了很好的協議，但他們必須遵守，沒做到就算違約。我們要不就嚴厲打擊他們，或做些什麼…所以我們達成了循序漸進的協議。他們有些事沒做到，所以我們予以痛擊。我們在18個月間沒損失一兵一卒。」

川普繼續說：「我告訴你，那13名在糟糕透頂的撤退行動中毫無必要地喪命的軍人，他們的父母和親友不會認為這是我的錯。」

美軍2021年8月撤離阿富汗，極端組織「伊斯蘭國」（IS）藉機以自殺炸彈攻擊喀布爾機場大門和附近區域，造成13名美軍和至少170名阿富汗人喪生。

美國總統大選將於2024年11月舉行。

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