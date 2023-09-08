賀錦麗稱「做好接任總統的準備」　但反駁拜登高齡質疑

▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統拜登屢被批評，年齡太大、健康狀況不佳，不適合競選連任。在8日播出的專訪中，副總統賀錦麗（Kamala Harris）被問及相關問題時宣稱，她已經準備好成為三軍統帥，但也反駁對於總統年紀的質疑。

CBS主持人提到，不只是共和黨人，民調顯示，民主黨也有2/3的人認為拜登年齡太大，不適合競選連任，「妳準備好成為三軍統帥了嗎？」賀錦麗回應，「是的，如果有必要的話。但拜登將會沒事的。讓我告訴妳，我每天都跟拜登一起工作。在拜登的領導下，我們政府完成的工作是具變革性的。」

拜登今年11月將年滿81歲，如果連任成功，2025年1月展開第二任期時，將達高齡82歲。這一點成為共和黨人的批評重點，前南卡州州長、總統參選人海利（Nikki Haley）甚至直言，票投拜登，等於票投賀錦麗。

值得注意的是，拜登主要競爭對手、共和黨人川普也已經77歲。美國選民紛紛表示，他們希望看到更年輕的總統候選人。

賀錦麗在政經民調分析公司538（Five Thirty Eight）平均支持率為40%，但被共和黨批評，如果當選將帶來風險。她也在節目上回應，「他們感覺有必要發動攻擊，因為他們害怕我們會贏，會因為拜登、我及我們政府所完成的工作而獲勝。」



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