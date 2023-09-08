美夫婦收養烏克蘭少年！苦心栽培多年　反遭他亂刀砍死

▲警方目前尚無法確定狄馬的作案動機。（圖／North Port Police Department）



記者王佩翊／編譯

美國一對夫婦因為無法生育，8年前從烏克蘭的一間孤兒院收養了當時14歲的少年狄馬（Dima Tower），並將其視如己出。然而狄馬8月31日卻在家中攻擊養父母，導致兩人死亡。事實上，狄馬早在3年前就曾經對養父施暴，但夫妻倆仍選擇原諒他，怎知最終卻是埋下殺機。

根據《福斯新聞網》報導，49歲的羅比（Robbie Tower）與51歲的珍妮佛（Jennifer Tower）曾多次前往烏克蘭傳教，由於兩人無法生育，因此最終決定在當地的孤兒院收養了當時14歲的狄馬。狄馬的母親在他很小的時候就去世，而他的父親則是將他遺棄在孤兒院。

羅比的叔叔萊恩斯（Warren Rines）回憶道，狄馬剛從孤兒院出來時，全身多處都有傷痕，每當羅比帶他出去吃飯時，他會一口氣吃6個熱狗，因為在孤兒院內能吃的東西不多，就像孩子們的監獄。

身為武術愛好者的萊恩斯表示，第一次見到狄馬時，就能感覺得出他對拳擊很有興趣，但是他似乎不想學習拳擊，只是想要攻擊、傷害別人。

▲羅比與珍妮佛收養狄馬後，已非第一次遭養子攻擊。（圖／臉書）



警方指出，珍妮佛8月31日當晚衝到鄰居家門口敲門，並尖叫著，「救命！救命！」當鄰居開門後，雖然已經不見珍妮佛的身影，但是卻看到門口台階有大量血跡，因此隨即通報警察。

警方獲報趕往現場後，隨即就看到一名白人男性搭上登記在狄馬名下的車輛逃逸，於是立刻展開追捕。而其他警員則是從車庫側門進入羅比家中，馬上發現羅比與珍妮佛滿身是血地趴在客廳地板上。從現場情況可以看到，暴力襲擊遍及屋內的數個房間，從客廳的沙發、主臥室的床到大門內側，甚至是廚房都沾滿大量血跡。警方更是在廚房流理台內發現一條沾滿血的毛巾。

狄馬沿路狂駛後，將車子停在佛羅里達州的一處路邊，隨後下車步行逃到附近樹林裡。警方經過7個多小時的追捕，最終還是將他逮捕歸案。

萊恩斯表示，早在3年前羅比就曾經向警方通報狄馬家暴，當時狄馬將他打到眼眶瘀青。狄馬後來被安排與珍妮佛的親戚住了一陣子，而羅比與珍妮佛仍然決定原諒養子，甚至還買了一輛車給狄馬，沒想到最終卻埋下殺機。警方尚未公開作案動機，此案將持續調查。