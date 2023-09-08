中國擴大iPhone禁令　美兩黨議員憂西方企業「因美中緊張受創」

▲中國北京的Apple Store去年9月16日開賣iPhone 14。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國據報加強限制政府工作人員使用iPhone，引發美國兩黨議員及民間憂慮，與中國關係密切的科技公司恐怕因美中關係日益緊張而受到打擊。

《路透》7日援引2名知情人士說法披露，中國近幾周進一步擴大對政府工作人員的iPhone使用限制，要求部分中央政府機構員工上班時間禁用iPhone。

消息人士稱，至少有3個部門及公家機關人員被告知，不要在工作時使用iPhone。由於情況敏感，他們拒絕透露姓名。其中一人表示，目前不清楚禁令將持續多久。

相關消息傳出後，蘋果公司（Apple）股價7日下跌逾3%，連2天跌幅恐怕創下去年11月以來最高。蘋果供應商高通（QCOM.O）是在中國業務最多的美國企業之一，股價也暴跌近7%，在主要科技公司中跌幅居高。

數名華爾街分析師指出，這些限制表明，既便是與中國政府關係良好、在中國擁有龐大業務的企業，也無法在日漸緊張的美中關係中倖免。

近年由於華府試圖限制中國取得包括尖端晶片技術在內的關鍵技術，而北京希望減少依賴美國技術，兩國摩擦有所惡化。美國兩大黨議員都表達他們對中國產品可能構成國安風險的擔憂，迫使拜登政府對北京採取更強硬的態度。

眾議院中國事務委員會主席、共和黨眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）對這項禁令並不意外，認為這表明中國正試圖限制西方企業進入中國市場，「這是經典中國共產黨行為，推動中企在電信業取得領先地位，並慢慢排擠西方企業市場准入。」

參議院情報委員會主席、民主黨參議員華納（Mark Warner）也表達類似憂慮，「隨著中國經濟停滯，預期他們可能對外國企業採取更激進的舉措。」

紐澤西州Cherry Lane Investments合夥人梅克勒（Rick Meckler）指出，中國此舉令投資人重新認知到，美中關係對當前的股價構成巨大風險，尤其是科技股。