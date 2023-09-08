女富商慘遭「碎屍餵豬」　只因拒賣地給黑手黨！失蹤7年破案了

▲義大利女商人遭黑手黨慘忍殺害。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合報導

義大利當局證實，42歲女商人瑪莉亞（Maria Chindamo）離奇失蹤事件已經破案，她7年前慘遭黑手黨「光榮會」（'Ndrangheta）殘忍謀殺，被引曳機碾碎遺體，最後拿去餵豬滅證。

2016年5月6日，瑪莉亞從位於小鎮林巴迪（Limbadi）的自家農場消失，她生前從過世丈夫那裡繼承大片土地，但拒絕賣給黑手黨。

義大利警方針對維博瓦倫蒂亞省（Vibo）進行全面掃黑，發現多起懸案線索，並且逮捕84人。在瑪莉亞案方面，他們主要透過攔截通訊蒐證，但也獲得18名「光榮會」前成員的關鍵證詞，這些人目睹謀殺過程，說出從未向媒體公開的具體細節，最終協助案件破獲，57歲主謀阿斯科內（Salvatore Ascone）也於7日落網。

卡坦扎羅（Catanzaro）首席檢察官格拉特里（Nicola Gratteri）畢生致力打擊嗜血黑手黨。他指出，瑪莉亞在丈夫自殺滿1年時遇害，「她被以一種不人道又悲劇的方式謀殺。她被殺害並餵給豬隻，遺體被拖鏈式引曳機輾碎，以消除所有痕跡。她被殺害，只是因為她想要成為一名女人及自由企業家。」