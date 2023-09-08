翁山蘇姬嘔吐暈眩「無法進食」　申請保外就醫遭拒！兒轟：殘暴不仁

▲翁山蘇姬出現嚴重健康問題，但軍政府卻拒絕讓她保外就醫。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

緬甸2021年發生政變後，前國務資政翁山蘇姬就一直被軍政府秘密關押，直到今年8月1日才被釋放，改以居家軟禁方式繼續剩餘27年的刑期。最近，翁山蘇姬的小兒子阿里斯透露，母親出現了嚴重健康狀況，但軍政府卻拒絕讓翁山蘇姬保外就醫，怒轟軍政府殘暴不仁。

據《衛報》報導，翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）如今已高齡78歲。據阿里斯（Kim Aris）所述，她的健康狀況堪憂，除了出現嘔吐、嚴重暈眩、無法行走等症狀外，智齒似乎也有問題，導致她的慢性牙齦疾病惡化、難以進食，但她保外就醫的申請卻多次被軍政府駁回。

阿里斯指出，「母親已經被禁止探視很久了，我們也無法以任何方式與她聯繫，但我們知道她現在正面臨進食困難，只能靠著吃軟食和果凍來維生，讓她的生命陷入危險。考慮到母親的年齡已不再年輕，因此我們嚴重擔心她整體健康狀況出現問題是合理的。」

阿里斯也表示，翁山蘇姬所在的永盛監獄以殘酷對待政治犯而臭名昭著，但監獄當局也曾請求為翁山蘇姬提供緊急醫療救助，這表明了她的病情有多嚴重，可惜相關申請卻慘遭軍政府駁回，「這是一種暴行，我呼籲軍方釋放我的母親，或至少允許她的醫生為她進行緊急治療」。



軍政府至今仍未回覆美聯社等外媒的置評請求，但軍政府此前多次聲稱翁山蘇姬的健康狀況良好，且正持續接受軍醫與平民醫師檢查。