英女公園忘情野戰！警一查「竟已被抓214次」　手機滿滿半裸交疊照

▲英國一名人母因在公園與男子打野砲而被判監2個月。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

愛爾蘭37歲人母萊斯（Natasha Rice）最近因與男子在公共場合當眾性愛，而被警方逮捕。不過法院發現，這已是萊斯第215次的犯罪紀錄，因此將她判監2個月。

據《每日星報》報導，2020年9月，萊斯因為在貝爾法斯（Belfast）路燈旁，與一名男子在潮濕的人行道上當眾上演活春宮，而上了當地媒體的頭條，豈料時隔一年後，這名女子又再一次因為在公共場合發生性行為，而被警方逮捕。

2021年9月22日晚間7時25分，警方在都柏林的聖母公園（Our Lady's Park）發現，萊斯正與一名男子並肩躺在草地上打盹，且2人似乎「處於某種酒醉狀態」。於是，警方立即上前調查，不料竟發現2人才剛在公園的草坪上打了野砲。

警方指出，雖然他們沒有在萊斯與男子從事性行為時當場抓住他們，但這名男子的手機裡卻留存了2人在公園野戰的畫面，且時間也顯示相關照片是在當天下午4時30分所攝，因此警方最後還是將2人以公然猥褻罪逮捕歸案。

調查中，法院發現萊斯此前竟有214項與襲擊、非法入侵、盜竊等罪名相關的犯案紀錄，因此決定將她判監2個月。不過，她的律師辯稱，這名無家可歸、育有4個孩子的人母「處境艱難」，且正與酒精嚴重鬥爭，「她當時正露宿公園，而且又喝醉了，所以才會衍生出這些事件。她對自己的行為深感抱歉，也清楚這是不可接受的」。