13歲腦癱女兒鎖車內「曝曬5小時」！　狠母親眼看她活活烤死

▲美國一名媽媽將13歲腦癱女兒鎖在車上活活烤死。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

美國一名病態的母親故意在盛夏之時,將腦癱的女兒獨自反鎖在滾燙的車內長達5小時41分鐘,自己卻和男友在一旁吸毒,導致女兒被高溫活活「烤」死。這名母親令人髮指的行為曝光後,陪審團如今判定2人「蓄意謀殺」罪名成立,並將面臨30年以上的監禁。

據《鏡報》報導,這起悲劇發生於2019年8月5日。當地上午11時15分,媽媽麗塔(Rita Pangalangan)將年僅13歲的女兒克里斯蒂娜(Cristina Pangalangan)反鎖在家門口的車內,接著就與男友拉利二世(Larry Eugene King Jr.)一起到房內吸毒。

克里斯蒂娜是一名腦癱患者,她行動不便,只能坐在輪椅上,也無法開口說話,因此她沒有能力自行打開車門或大聲呼救。在如此痛苦的煎熬下,麗塔狠心地將她留在被太陽曝曬的車子裡「炙烤」5小時。

#DISTURBING | Video shows the moment Larry King Jr. and Rita Pangalangan put her disabled teen daughter in the backseat of a car. They are accused of leaving 13-year-old Cristina in the hot car alone for hours, killing her.#CourtTV What do YOU think? pic.twitter.com/du5wM0Juqi