13歲腦癱女兒鎖車內「曝曬5小時」！　狠母親眼看她活活烤死

▲美國一名媽媽將13歲腦癱女兒鎖在車上活活烤死。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

美國一名病態的母親故意在盛夏之時，將腦癱的女兒獨自反鎖在滾燙的車內長達5小時41分鐘，自己卻和男友在一旁吸毒，導致女兒被高溫活活「烤」死。這名母親令人髮指的行為曝光後，陪審團如今判定2人「蓄意謀殺」罪名成立，並將面臨30年以上的監禁。

據《鏡報》報導，這起悲劇發生於2019年8月5日。當地上午11時15分，媽媽麗塔（Rita Pangalangan）將年僅13歲的女兒克里斯蒂娜（Cristina Pangalangan）反鎖在家門口的車內，接著就與男友拉利二世（Larry Eugene King Jr.）一起到房內吸毒。

克里斯蒂娜是一名腦癱患者，她行動不便，只能坐在輪椅上，也無法開口說話，因此她沒有能力自行打開車門或大聲呼救。在如此痛苦的煎熬下，麗塔狠心地將她留在被太陽曝曬的車子裡「炙烤」5小時。

#DISTURBING | Video shows the moment Larry King Jr. and Rita Pangalangan put her disabled teen daughter in the backseat of a car. They are accused of leaving 13-year-old Cristina in the hot car alone for hours, killing her.#CourtTV What do YOU think? pic.twitter.com/du5wM0Juqi — Court TV (@CourtTV) August 30, 2023

從麗塔家中的監控畫面可見，麗塔中午12時曾到車子附近看了女兒一眼後離開，直到下午3時左右，她才嘗試想要開門，卻發現車門已上鎖。然而，麗塔和拉利二世都沒有破窗救人，而是離開了近一個小時去找鑰匙，但當他們回來時，克里斯蒂娜早已沒了氣息。

經過4年的判決後，陪審團在今年9月1日判定，這對情侶犯有謀殺罪，並對兒童做出了非法行為，而法官紐曼（Clifton Newman）也分別判處麗塔與拉利二世37與32年的徒刑。他在審判前指出，「這不是一起傳統的謀殺，但你們魯莽的行為蓄意漠視了一條人命，而這就構成了謀殺。」

他引用一項研究表示，有些父母可能會以為他們將孩子送到了托兒所，而在無意間將孩子留在車上，「但現在的情況完全不同。你們多次出現在了車輛附近，卻不做任何事來拯救這個孩子的性命，導致這名兒童死亡。你們根本完全無視你們的小孩。」