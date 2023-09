金正恩訪俄「極樂列車」曝！美女隨侍20hrs　全程狂嗑龍蝦美酒

▲金正恩料將搭乘金氏家族的奢華防彈裝甲列車訪俄。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

北韓最高領導人金正恩預計將在下周前往俄羅斯東部與俄羅斯總統普丁會面,以討論軍售及聯合軍演等議題。外界預期,金正恩很可能會像2019年出訪俄羅斯一樣,搭乘其父親、前獨裁者金正日留下的綠皮火車,並在美酒、龍蝦等精緻料理與美女環繞的情況下,度過20小時的車程。

據《紐約郵報》報導,這列綠皮火車是金氏王朝的一部分,它是因為金日成厭惡飛行而建。其裝甲保護極強,整列火車都是防彈的,但其速度只有世上最快的法國高速鐵路(TGV)的10%,平均時速僅37英里。

Kim Jong Un's foreign visits are often shrouded in secrecy and heavy security. Like his grandfather and father, the North Korean leader often travels by a special train, which is believed to include more than 20 armored cars https://t.co/3vCdsr1E8U pic.twitter.com/QfgMrKMXEo