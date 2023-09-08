估1情況「藍白合」恐破局　沈富雄再賭一棟房：侯友宜絕不當副手

▲沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）



記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選呈現四腳督局面，在野陣營將如何整合，引發各界關注。前立委沈富雄7日在廣播節目《POP撞新聞》中表示，「如果柯文哲堅持『非正不選』，那今天就可以宣佈『藍白合破局』，因為侯友宜絕對不會當副的」，並與節目主持人黃暐瀚誇下豪言，「我再去買一棟房子給你，侯友宜絕對不會當副手的」。

沈富雄指出，柯文哲以前曾說過，他是民眾黨中央代表大會正式提名的，當然一路選正選到底，他底下的人也都在節目中這樣講。如果柯文哲堅持這點到1月投票都不會改，選票上面一定是正的民眾黨總統候選人，那就說清楚，今天就宣布「藍白合結束」，民進黨總統參選人賴清德就算不是躺著選贏，半臥著也會贏。

沈富雄激動強調，「侯友宜絕對不會當副的！這我敢保證！我再去買一棟房子給你，侯友宜怎麼會當副的？侯友宜絕對不會當副手的。」

不過，黃暐瀚也透露，現在民眾黨支持者完全不能接受柯文哲當副手，甚至認為若柯文哲當副手就不要支持他了，所以就算柯文哲有考慮，他也不敢講。沈富雄則回應，柯文哲現在不能講，但當時間迫近，他願意接受當副手的話，以柯文哲的舌燦蓮花，一定有辦法講給他的選民聽，讓他們接受。