　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

估1情況「藍白合」恐破局　沈富雄再賭一棟房：侯友宜絕不當副手

▲▼沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

▲沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選呈現四腳督局面，在野陣營將如何整合，引發各界關注。前立委沈富雄7日在廣播節目《POP撞新聞》中表示，「如果柯文哲堅持『非正不選』，那今天就可以宣佈『藍白合破局』，因為侯友宜絕對不會當副的」，並與節目主持人黃暐瀚誇下豪言，「我再去買一棟房子給你，侯友宜絕對不會當副手的」。

沈富雄指出，柯文哲以前曾說過，他是民眾黨中央代表大會正式提名的，當然一路選正選到底，他底下的人也都在節目中這樣講。如果柯文哲堅持這點到1月投票都不會改，選票上面一定是正的民眾黨總統候選人，那就說清楚，今天就宣布「藍白合結束」，民進黨總統參選人賴清德就算不是躺著選贏，半臥著也會贏。

沈富雄激動強調，「侯友宜絕對不會當副的！這我敢保證！我再去買一棟房子給你，侯友宜怎麼會當副的？侯友宜絕對不會當副手的。」

不過，黃暐瀚也透露，現在民眾黨支持者完全不能接受柯文哲當副手，甚至認為若柯文哲當副手就不要支持他了，所以就算柯文哲有考慮，他也不敢講。沈富雄則回應，柯文哲現在不能講，但當時間迫近，他願意接受當副手的話，以柯文哲的舌燦蓮花，一定有辦法講給他的選民聽，讓他們接受。

ET快訊
快訊／賓士爆乳媽被檢舉了！　警初判罰鍰曝光
大直民宅倒塌前「早貼公告」內容曝！　住戶1句話洩無奈
基泰黑歷史曝！　涉吸金上億、找黑衣人強拆
LIVE／大直民宅坍塌現場！13秒1F變B1傳暴裂魔音　基泰
王鴻薇被爆70天內收基泰2筆政治獻金！　怒回應了
快訊／4縣市大雨特報！　一路下到晚上
快訊／範圍擴大！　影響棟數增至7棟
快訊／搶攻年輕人選票！　侯友宜提2主張：基本薪資逐年達33K
台演員被爆「騙嫩妹懷孕」下跪道歉！　3線索曝身分

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

免驚！基泰建案毀民宅367人無家可歸　北市府承諾可住到9月11日

籲北市停止基泰4工程接受檢查　王鴻薇：建商需負百分之百責任

她質疑王鴻薇「基泰最大門神」　曝12筆政治獻金流向：多數國民黨籍

被爆收建商政治獻金　他批王鴻薇：有空跨縣市抹黑卻對選區公安不聞問

蔡英文稱超思進口蛋禁得起考驗　藍黨團：別瞎背書讓閣員能騙下去

綠營控收基泰建設政治獻金　王鴻薇轟：不恥！用受災操作政治資本

大直建案出包毀民宅！　王鴻薇被爆70天內收基泰建設2筆政治獻金

範圍擴大！大直建案出包毀鄰宅　影響棟數累積增至7棟

大直民宅塌！居民怨只安置1晚　議員批離譜：明天怎麼辦？

基泰建設「鄰損事件」非首次　許淑華疑：真有縱容廠商問題？

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

男大生被撞斃「2駕駛說法曝」　父悲嘆：後車不撞他就不會死

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

賓士爆乳媽超壞身教！逆停送2孩上學被檢舉　竟嗆：被我撞剛好啦

老柴犬趴在車道上一臉呆滯　徐文良心疼救起：帶你回家

19縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

免驚！基泰建案毀民宅367人無家可歸　北市府承諾可住到9月11日

籲北市停止基泰4工程接受檢查　王鴻薇：建商需負百分之百責任

她質疑王鴻薇「基泰最大門神」　曝12筆政治獻金流向：多數國民黨籍

被爆收建商政治獻金　他批王鴻薇：有空跨縣市抹黑卻對選區公安不聞問

蔡英文稱超思進口蛋禁得起考驗　藍黨團：別瞎背書讓閣員能騙下去

綠營控收基泰建設政治獻金　王鴻薇轟：不恥！用受災操作政治資本

大直建案出包毀民宅！　王鴻薇被爆70天內收基泰建設2筆政治獻金

範圍擴大！大直建案出包毀鄰宅　影響棟數累積增至7棟

大直民宅塌！居民怨只安置1晚　議員批離譜：明天怎麼辦？

基泰建設「鄰損事件」非首次　許淑華疑：真有縱容廠商問題？

中科院3員工洩漏規格「大陸產品冒充台灣貨」　桃檢3罪起訴9人

內蒙工人被高壓氣體噴飛致10死3傷　涉事企業前科累累背數條人命

男友睡了「絕症女摯友」完成她遺願　正宮崩潰：我們都還沒做過

免驚！基泰建案毀民宅367人無家可歸　北市府承諾可住到9月11日

日商看貶日圓！估恐貶值至170　創37年低點

三度回鍋台灣職籃！「大三元製造機」改披攻城獅戰袍

籲北市停止基泰4工程接受檢查　王鴻薇：建商需負百分之百責任

基泰建設「創辦人」神秘身分起底！與清朝大臣有關

隔壁棟塌了！他砸3000萬買基泰大直「1坪129萬」　網嘆：套牢了

她質疑王鴻薇「基泰最大門神」　曝12筆政治獻金流向：多數國民黨籍

政治熱門新聞

快訊／大直房屋嚴重傾斜「一樓陷到看不見」

大直居民擴大疏散　房屋傾斜「初步判定原因」曝

快訊／144人受影響！大直房屋傾斜「擴大疏散中」　蔣萬安：可能要拆除

快訊／北市工地未灌水害「6棟房屋傾斜」

範圍擴大！大直建案出包毀鄰宅　影響棟數累積增至7棟

大直屋主批：2樓變1樓、1樓變地下室

大直民宅倒塌　高嘉瑜揭建商黑歷史

議員曝北市「解套公文」助建商續蓋釀禍

曝建管處「4月收到書面申訴」　蔣萬安：當時做連續壁尚未開挖

大直民宅塌陷撤離369人「恐再擴大」　蔣萬安：穩定現場後再通知住戶

居民想回家拿物品　蔣：現階段不同意

大直居民嘆「房屋乒乒乓乓很大聲」

進口蛋產地不明　立委轟2部會失職

大直建案毀民宅！北市公文竟稱沒問題？　建管處：當時工地未開挖

更多熱門

相關新聞

要侯友宜像韓國瑜堅定「這」定位　吳子嘉：20％支持度就會回來了

要侯友宜像韓國瑜堅定「這」定位　吳子嘉：20％支持度就會回來了

2024總統大選白熱化，《美麗島電子報》董事長吳子嘉7日表示，國民黨總統參選人侯友宜還沒有打安全議題，是因為他不是一個意識形態者，若要侯友宜說出「我是中華民國的擁護者」，就要講到像前高雄市長韓國瑜一樣，堅定「中華民國守護者」的角色與定位，若定位出來之後，20％支持度就會通通回來了。

侯友宜拜會徐榛嶎　支持花東重大建設

侯友宜拜會徐榛嶎　支持花東重大建設

侯友宜花蓮行　傅崐萁：團結全力支持侯友宜

侯友宜花蓮行　傅崐萁：團結全力支持侯友宜

新北指賴清德老家若民國70年前存在合法　她揭資料：民國49年前就有

新北指賴清德老家若民國70年前存在合法　她揭資料：民國49年前就有

侯友宜赴花蓮見傅崐萁「融冰」　郭台銘：民意大於黨意

侯友宜赴花蓮見傅崐萁「融冰」　郭台銘：民意大於黨意

關鍵字：

沈富雄黃暐瀚柯文哲侯友宜藍白合

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大直房屋嚴重傾斜「一樓陷到看不見」

公婆帶媳婦幼孫捉姦　正妹小三長相曝

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

半裸刺青照瘋傳！新竹賓士媽氣炸回應

大直住戶怒：8個月沒人理我們

膽固醇過高！連吃1水果3個月變正常

即／台中KTV兇殺！18歲男無命跡象

大直公寓1F變B1　基泰大直惹禍　賣到144萬／坪

驚吐「柯佳嬿懷孕」！坤達回應了

3女「陰道塞這根」被逮捕　價值900萬

大直居民擴大疏散　房屋傾斜「初步判定原因」曝

即／北市民宅「傾斜」發出碎裂聲　夫妻抱小孩逃離

夫搞上親媽！妻曝他身分：該叫你爸？

更多

最夯影音

更多
大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光
木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面