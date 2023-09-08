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男友睡了「絕症女摯友」完成她遺願　正宮崩潰：我們都還沒做過

▲▼劈腿,外遇,出軌,小三,3P,上床。（圖／CFP）

▲女網友發文表示，男友與臨終女摯友做愛，她委屈又忌妒卻無處宣洩。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

國外一名22歲女網友意外得知，男友曾經偷偷與罹患絕症、即將離世的女摯友做愛，以滿足對方遺願。她在網路論壇Reddit發文傾訴，事發當時，自己與男友甚至還沒有上床過。儘管女摯友已經病逝，她仍難以克服心結，「我無法表達我的忌妒，因為反正她都走了。」

女網友回憶，2021年，男友和一群好友出去玩3天2夜，她當時並未同行，未料就在那次旅行慘遭背叛，而女摯友則在2022年3月過世，「我痛恨我自己，因為每當他提起她，我心裡就很生氣。我甚至不知道是誰提議的。當時我和我男友都還沒做過。」

女網友從共同友人那裡知道此事後，氣得衝去對質。男友立刻認錯，並宣稱害怕失去她才不敢坦白，因為儘管女摯友「確實暗戀他」，但自己「從未被她吸引」，只是因為感情很好，加上對方來日不多，才會答應要求。不過，男友也坦言，如果沒有完成女摯友的遺願，將會非常內疚。

▲▼醫院,住院,病床,病患,患者,醫師,護理師,護士,病房。（圖／CFP）

▲根據貼文說法，女摯友罹患絕症，已於去年3月去世。（示意圖／CFP）

女網友認為，除了這件事以外，男友一直都是很好的伴侶，於是決定原諒對方，2人說好一起努力修復關係、重建信任。不過，男友至今仍在哀悼女摯友，讓她非常難熬，「也許她根本不在乎了，反正她無論如何都會離開我們。但我內心還是非常掙扎又矛盾。」

鄉民一面倒支持女網友分手，因為男方分明就是偷吃，卻輕易逃脫懲罰，「他有機會並且把握了機會，然後後悔了，就像大多數偷吃的人一樣」、「我不覺得他有那麼無辜，不像妳試圖洗腦自己去相信地那樣」、「我會為臨終朋友做很多事情，但不尊重我的感情並且偷吃，只為了讓他們感受到最後一次的興奮，這是絕對不可能的。」

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