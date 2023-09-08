3生肖白露後「好運旺到爆」！屬蛇升職加薪　這類人有望中大獎

▲3生肖轉運時間到了。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

時序已入秋，在微涼的天氣裡，大家都希望自己的運勢還能維持火熱，但有時候真的需要天時地利人和，才能獲得好運。運勢命理網站《搜狐網》就整理出，3生肖從今（8日）天「白露」起開始轉運，可以一掃前一個月的陰霾，甚至可以讓自己帶來好心情，迎接九月份的挑戰與生活。

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屬牛的人：

屬牛的人從8日起吉星加身，可以一改前一個月的財運低迷，擺脫各種求財不順的狀況，把握這次好運，會有意外收入來臨。多去熱鬧的地方走走，可以帶來好運跟好心情。

屬蛇的人：

屬蛇的人8日後出門可以遇上真愛，財運也可以很好，更容易取得領導的信任與讚賞，從而升職加薪，走向人生新高度。

屬豬的人：

屬豬的人8日起財運旺之外，喜氣多還可能抽中大獎，好運來襲，萬事順心如意，有貴人相助，可以豐衣足食，富貴難擋。

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