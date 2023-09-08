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親戚住豪華透天！她納悶「不在家怎收包裹？」宅配員神解：很方便

▲▼透天厝,透天。（圖／記者許凱彰攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

網搜小組／閔文昱報導

住透天雖然空間大，但收包裹、倒垃圾等鎖事都得自己來。有女網友透露，她近日到親戚剛買的透天厝作客，發現房子很新很大，讓她相當羨慕，不過離開後卻也想到，自己所住的社區公寓都有管理員幫忙收包裹，好奇住透天厝若剛好家中沒人，「包裹都是怎麼收的阿？」貼文一出，引發熱議。

一名女網友在Dcard發文表示，她近日去親戚剛買的透天厝作客，房子很新很大，她也參觀了好幾層，看了相當羨慕，不過回家的路上卻突然想到，自己一直是住在社區公寓，都有管理員幫忙收包裹，網購或是親戚寄東西來都不會怕沒收到，但「像這樣住透天厝，兩個人都要出門上班，如果宅配來送包裹，到底該怎麼辦啊？」

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▲有網友好奇，住透天該如何在家中沒人時簽收包裹？（圖／翻攝自Dcard）

▲有網友好奇，住透天該如何在家中沒人時簽收包裹？（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「住透天，敦親睦鄰很重要，沒人在家的話就是請隔壁鄰居代收一下」、「自己去營業所拿，或請他放在附近的小七阿」、「約妳在家的時間啊」、「透天都有小精靈幫忙收貨」、「直接丟大門啊，不是貴重物品的話都這樣，反正也有監視器在看 」、「我男友都是填公司地址，下班再自己載回家」。

另外，也有曾做過宅配的網友透露，「通常很多透天的客戶都會請我們放門口，但是如果真的不見的話，我們也很麻煩，放小七真的對雙方都方便，我們也不用再配送一趟，不然貨物很多的時候又要重跑一趟真的很浪費時間。」

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