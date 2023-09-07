主攻外帶！東區最美咖啡廳插旗新光三越忠孝店　法式千層獨家首賣

▲台北東區最美咖啡廳「勺日」9月中旬將進駐全新開幕的新光三越忠孝店，獨賣法式千層酥。（圖／勺日提供）

記者黃士原／台北報導

台北東區最美咖啡廳「勺日」9月中旬進駐全新開幕的新光三越忠孝店，為了與本店區隔，新店型以外帶咖啡、甜點為主，同時獨家首賣最近日本很夯的法式千層酥。

不同於本店，進駐新光三越忠孝店的「勺日新光Let’s Go店」，希望以療癒甜點及咖啡飲料為顧客補充幸福能量，主打外帶，店內僅有20席內用座位，不供應飯麵及早午餐，但經典可頌鬆餅仍然在菜單上。

延續「玩美精神」，「勺日新光Let’s Go店」推出最近在日本很夯的「法式千層」，多達288層酥皮是最大特色，品牌首推脆口焦糖爆米花口味，手工製作的焦糖爆米花搭配卡士達醬與酥脆熱壓千層餅皮；喜歡酸甜滋味的消費者推薦香橙葡萄柚口味，新鮮葡萄柚與柳橙鋪在香酥的千層上，酸爽又甜香。

▲人氣觀光工廠「66CheeseCake」新產品「唱片行千層酥」 。（圖／業者提供）

另外，人氣觀光工廠「66CheeseCake」日前也推出「唱片行千層酥」新產品，使用北海道直送四葉特選鮮乳、法國無鹽發酵奶油及動物性鮮奶油製成，圓形奶油法式千層酥就好像黑膠唱片一樣，每片都包裹著焦糖的金黃光澤感。常駐口味包括經典榛果巧克力香蕉、檸檬卡士達葡萄、特調蜂蜜青森蘋果、黑醋栗卡士達藍莓、開心果覆盆子等。