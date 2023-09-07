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臨檢拒停車！法國16歲少年「與警車相撞」後死亡　現場畫面曝光

▲▼法國一名少年在臨檢中與警車相撞後死亡。（圖／翻攝自推特）

▲法國一名16歲少年在臨檢中與警車相撞後死亡。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

法國一名少年在當地6日因拒絕服從警方命令停車，而在巴黎附近伊夫林地區（Yvelines）與一輛警車相撞，導致這名少年當場死亡，而涉事的2名警察如今也已被拘留，以配合當局調查。

綜合法媒報導，這名16歲少年在事發當晚6時40分，於距離伊夫林郊區不到30公里的小鎮上，被一輛警車「遠遠地跟蹤」。警方消息人士透露，受害人的二輪車隨後在一個十字路口與警車相撞。

一名消息人士也表示，少年在車禍發生當下就出現了呼吸與心跳驟停的現象。儘管他在急救人員搶救後曾短暫復甦，並被緊急送院搶救，但檢方指出，少年在入院不久後就因傷重不治身亡。

警方指出，這起事件的起因是因為少年拒絕服從警方命令停車所致。目前，凡爾賽檢察官辦公室已就此案展開2項調查，其一是「拒絕服從」，而另一項則是「司機過失殺人」。目前當局已針對第二項調查，將2名警察拘留，而這2名警察也在當晚接受了國家警察總監察局的問話。

事實上，這已不是法國首次傳出警方在道路檢查中鬧出人命。6月27日，17歲少年納赫爾（Nahel M.）在巴黎郊區被臨檢時慘遭警察殺害，引發騷亂；不料才事隔2個月，當地又再次傳出意外。據悉，警方目前已派出一個機動憲兵中隊到事發小鎮，以防止這個擁有2.5萬名居民的小鎮發生動亂。

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