女大生校園附近被拖暗巷內性侵　「下巴打碎裂命危」26歲男落網

記者李振慧/綜合報導

美國威斯康辛州傳出重大性侵案,一名女大生走在街上時突然遭一名陌生男子攻擊,被拖到房子間暗巷中性侵,性侵男在攻擊過程中還打碎她下巴,並且緊緊掐住她的脖子,幸好附近住戶聽到求救聲才終於獲救。

事件3日凌晨3時30分發生在威斯康辛大學麥迪遜(Madison)校區,20歲女大生走在校園附近街道時遭到陌生男子攻擊,身受重傷的她被發現時一度性命垂危,最新消息傳出,送醫治療後生命情況總算比較穩定,有望活下來。

NEW: Madison Police arrested 26-year-old Brandon A. Thompson on first-degree sexual assault, first-degree reckless injury & strangulation charges Wednesday morning. A University of Wisconsin-Madison senior is recovering in the hospital from the Sunday morning attack. @FoxNewsMMR pic.twitter.com/3vyjvTtKmX