美國殺人犯「螃蟹爬」越獄脫逃　離地8秒消失畫面曝光

▲影片7秒處起，卡瓦坎特的雙腳開始離地，才相隔短短8秒，整個人已經消失在鏡頭外。

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國賓州一名34歲無期徒刑囚犯8月底越獄成功，依據最新曝光的監視器畫面，他在兩面牆壁之間使出「螃蟹式爬牆」，手腳並用，雙腳離地短短8秒就消失在鏡頭外，越獄成功。當局追捕這名囚犯的行動已進入第7天，但仍未能逮捕此人，當地學校甚至因此停課。

綜合ABC、CBS等報導，34歲囚犯卡瓦坎特（Danelo Cavalcante）因殺害33歲前女友觸犯謀殺罪，被判處終身監禁且不得假釋，正在切斯特郡監獄等待轉往州監獄。

就在8月31日這天上午8時51分，他身穿白色上衣、灰色短褲從切斯特郡監獄越獄逃跑，先是利用螃蟹式爬牆，手腳並用向上攀爬，穿越鐵絲網、越過屋頂、再越過更多鐵絲網之後，成功脫逃。

賓州切斯特郡監獄代理典獄長霍蘭德（Howard Holland）指出，到了上午9時35分囚犯們集合的時候，獄方這才發現卡瓦坎特失蹤，立刻封鎖監獄清點人數，直到上午10時01分才發布越獄警報，並通報911中心。

在越獄成功之後，卡瓦坎特被多次目擊出現在監獄周邊的地區，目前已有上百名州級與地方執法人員、聯邦調查局、美國法警人員正展開追捕。當局透露，卡瓦坎特在他的家鄉巴西也因謀殺案遭通緝。

然而追捕行動至今已進入第7天，卡瓦坎特仍未落網，附近學校宣布停課。當局也宣布懸賞1萬美元（約新台幣32萬元）緝拿殺人犯。