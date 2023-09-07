他湖邊拍獨照「身旁多一個人」靈異照瘋傳！　網驚：拍攝者小心

▲ 照片中右邊是蕎麦，左邊卻多出一個人影，令蕎麦忍不住想問「是誰？」。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

相傳農曆7月會有水鬼抓交替，因此將戲水視為禁忌。日本一名網友近日就遇上一起詭異事件，在網路上引發討論，因為他站在湖邊拍下一張獨照，事後一看照片卻發現多了一個人，引發網友熱議撞鬼、被附身、遇上外星人或是相機故障等可能性。

日媒ねとらぼ報導，網友「蕎麦」1日在社群網站X（原稱推特）PO出照片說明，他一個人站在湖邊眺望湖面時，請友人從船上幫他拍照，收到的照片上卻多出一個散發出白光的人影，看起來彷彿是從湖面上長出來的，但湖邊分明只有他一個人。

蕎麦發文寫道，湖邊視野很開闊，如果身邊有人的話不可能沒有看見，但他完全沒有看到別人。拍下照片的友人卻聲稱，蕎麦當時「不是一個人」，身邊確實有個人影，只有距離最近的蕎麦看不見。他為此二訪這座湖，坐船到對岸實驗，卻沒有再遇上相同狀況，周圍也沒有任何看起來像人影或會反光的物體。

這則貼文至今累積近300萬次觀看，1.4萬次轉發，網友紛紛發文討論，有人認為是光影在水中折射所形成，也有人提出撞鬼或外星人的可能性，「那個人影是面向拍攝者的欸，比起蕎麦，拍攝者比較危險吧？」、「你被附身了吧」、「可能是鏡頭上有水滴造成的」、「可能是外星人和他交談後把他的記憶消除」、「那個人形看起來是在湖面上，不是岸邊」。