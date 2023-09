俄南部軍區司令部對面爆炸！　無人機墜落市中心炸出火球

▲其中一架無人機墜落在羅斯托夫市中心。(圖/翻攝自社群平台X)

俄國羅斯托夫州長戈盧貝夫(Vasily Golubev)7日凌晨表示,該地區的防空部隊擊落2架無人機,其中一架墜毀在羅斯托夫市中心。俄媒指出,墜落地點的對面就是南部軍區司令部,該地點已封鎖。

綜合衛報、BNO NEWS等報導,俄羅斯防空部隊在頓河畔羅斯托夫(Rostov-on-Don)擊落2架無人機,1架墜毀在西部郊外、1架落在市中心普希金街42號一帶,造成3棟建築物外牆、窗戶受損,數輛汽車遭受波及損壞,1人腿部受傷尋求醫療協助。

