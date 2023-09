美國防部提「複製者計畫」　未來2年建自主系統強化對中嚇阻力

▲圖為五角大廈。(圖/路透社)

中央社記者江今葉華盛頓6日專電

美國國防部副部長希克斯今天說明國防部複製者計畫,計劃在18到24個月內建造自主系統。希克斯強調,美中衝突並非迫在眉睫,在包括台海在內的嚇阻真實且強大,美國比以往更致力於確保嚇阻力。

希克斯(Kathleen Hicks)今天出席「國防新聞」(Defense News)會議,說明五角大廈的複製者(Replicator)戰略。

希克斯說,過去20年裡,作為美國主要戰略競爭對手的中國精心打造一支現代化軍隊,削弱美國數十年來所享有的作戰優勢。對此,美國國防部推出複製者計畫,希望在未來18到24個月內在多領域部署數千個自主系統。

希克斯說,這項計畫不需要在2024財政年度增加經費,也不會成立新機構。複製者計畫將利用現有資金與編制,加速擴大規模生產與交付,以更快獲得軍事優勢,讓美軍系統比潛在競爭對手系統「更難規劃、更難打擊、更難擊退」。

她表示,全領域(all-domain)、可消耗自主系統將有助於克服中國反介入、區域拒止系統的挑戰,推動美國軍事創新朝向利用小型、智慧、低成本與大量的平台。

對於時程規劃為18到24個月,希克斯澄清,並非由於獲得與中國時間表有關的新情報,而是因為現在有機會實現長久以來追求的賽局巨大改變。美方仍認為,與中國的衝突既非迫在眉睫,也非不可避免,美國在包括台海在內的嚇阻力是真實且強大的,美國比以往任何時候都更加致力於確保這一嚇阻力。

希克斯說,美方的目標始終是確保嚇阻力,競爭不意味衝突。美國必須確保中國領導層每天醒來考慮侵略風險時,都會得出「今天不適合(行動)」(today is not the day)的結論,「不僅僅是今天,而是每一天、現在以及可預見的未來」。如果侵略真的發生,美軍也必須做好準備,不僅在軍隊,也延伸至所有人,「這是與中國進行戰略競爭時代所必須的」。

美國國防部印太事務助理部長瑞特納(Ely Ratner)在國防新聞會議的另一場次上表示,中國是美國最大挑戰,這反映在美軍預算、軍力態勢以及與盟友和夥伴合作的概念中,因為中國是唯一有意願且越來越有能力推翻並重塑國際秩序,以符合其獨裁利益,從而損害美國利益的國家。

關於美軍印太司令部司令阿基里諾(John Aquilino)8月中在斐濟舉行印太國防首長會議,與中國軍方代表團會晤,瑞特納說,這些接觸是好的一步,但無法取代部長接觸。美中國防高層接觸至關重要,美方期望能儘快恢復往來。