相差44歲！69歲阿伯「娶25歲嫩妹」親友不挺　他回擊：這是愛情

▲69歲阿伯跟菲律賓25歲嫩妹結婚。（圖／翻攝臉書Joop Evers）

圖文／CTWANT

老少配的戀情，總會引發話題。一名69歲荷蘭阿伯跟菲律賓25歲嫩妹結婚，因為2人差太多歲，他的親友不接受這段關係，還有網友質疑，女子只是貪圖他的錢。他回擊，這是真實的愛情故事。

據《每日郵報》報導，69歲的艾弗斯（Joop Evers）跟25歲的羅娜（Rona）結婚，艾弗斯來自荷蘭，現在住在羅娜的位於菲律賓的家鄉巴科洛，由於2人差了44歲，男方的親友不支持這段婚姻，不過在菲律賓就沒這問題。

據了解，艾弗斯離過婚，有2名孩子。艾弗斯表示，在菲律賓這種年齡差距被廣泛接受，他也不再跟親友聯繫，因為他們不認同，「當我告訴他們我們的關係時，他們拒絕接受羅娜，因為她太年輕了。」回顧2人認識的原因，是因為艾弗斯去菲律賓探望朋友時，注意到羅娜，並在臉書私訊她，隨著感情漸漸升溫，羅娜飛過去荷蘭找他，2人也適應了彼此不同的國家文化。

至於許多人批評羅娜只是貪圖錢財和綠卡。對此，艾弗斯強調，她不想要綠卡，很多人都希望去美國，但他是荷蘭人，荷蘭也沒有綠卡。艾弗斯表示，年齡只是一個數字，羅娜沒開口要錢，除非是為了緊急狀況助人，而這是一個真實的愛情故事，他知道很多人不信。

艾弗斯談到，如果他跟老婆去購物中心，會受到很多目光注視，因為她很年輕，穿著也與其他菲律賓人不同，他認為這一切都是忌妒。羅娜說，家人很支持2人的關係，顯然年齡差距在菲律賓更為正常，「我不在乎人們怎麼評價我們，我非常愛他。」

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