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塵封千年！秘魯出土「長髮木乃伊」　牙齒、下巴保存完好

記者陳宛貞／綜合外電報導

秘魯首都利馬瓦卡普加納（Huaca Pucllana）遺址出土具千年歷史的木乃伊，一頭長髮及牙齒、下巴保存良好，此外還發現陶器、紡織品等物品。

根據《路透》，考古團隊負責人加諾薩（Mirella Ganoza）表示，遺骸在利馬富裕的米拉弗洛雷斯區（Miraflores）中部的瓦卡普加納（Huaca Pucllana）遺址被發現，死者是一名成人，擁有長髮，下巴幾乎完好無損，腿部彎曲，呈現坐姿。

▲▼秘魯利馬富裕的米拉弗洛雷斯區（Miraflores）中部的瓦卡普加納（Huaca Pucllana）遺址發現木乃伊。（圖／路透）

▲▼ 木乃伊呈現坐姿，頭髮、牙齒及下巴清楚可見。（圖／路透）

▲▼秘魯利馬富裕的米拉弗洛雷斯區（Miraflores）中部的瓦卡普加納（Huaca Pucllana）遺址發現木乃伊。（圖／路透）

擁有千萬居民的利馬有400多處考古遺址，而瓦卡普加納遺址先前就曾出土木乃伊及古代供品，專家認為這裡是潘朵拉的盒子，還有許多古物有待發現。加諾薩說明，這具木乃伊可能生活在一千年前印加人到來以前，在現代秘魯中部海岸發展的伊赫瑪（Ychsma）文化初期社會重組時期。

加諾薩提到，「我覺得很有趣的是，在米拉弗洛雷斯的中心，被現代建築及建設包圍的城市中心，有個重要地點被保存下來」，也就是瓦卡普加納遺址。

秘魯最有名的遺址是位於山頂的印加帝國度假勝地馬丘比丘，而在印加帝國崛起前的幾世紀來，秘魯是各種前西班牙（pre-Hispanic）文化的發源地，主要沿中部海岸及安地斯山脈蓬勃發展。

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