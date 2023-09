男乘客趕搭渡輪被船員推下海　「瞬間吸入螺旋槳」溺水身亡

▲男試圖搭船卻被推下海。(圖/翻攝自推特)

記者李振慧/綜合報導

希臘比雷埃夫斯(Piraeus)港口傳出誇張命案,一名36歲男乘客試圖跳上即將離港的渡輪時,遭到渡輪工作人員阻止向後推,導致他不小心墜入水中,意外被吸入螺旋槳身亡,事發影片在網路上瘋傳。

影片中可看到,Blue Horizon渡輪即將要離開港口時,36歲男子阿多尼斯(Andonis Kargiotis)跑到坡道上試圖登上渡輪,然而卻被2名工作人員阻止,雙方隨即發生推擠,結果他意外被推入海中,沒多久海面上漂浮著他的屍體。

Athens, Greece. Crew member pushes off passenger that came aboard late. Falls off the moving ramp, and drowns.



36 years old.



Rumor that his family was on ferry waiting. What a disaster. Blue horizon employees have a lot to explain.



Piraeus Port

pic.twitter.com/H6L7yxxL7o