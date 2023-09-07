男乘客趕搭渡輪被船員推下海　「瞬間吸入螺旋槳」溺水身亡

▲男試圖搭船卻被推下海。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

希臘比雷埃夫斯(Piraeus)港口傳出誇張命案，一名36歲男乘客試圖跳上即將離港的渡輪時，遭到渡輪工作人員阻止向後推，導致他不小心墜入水中，意外被吸入螺旋槳身亡，事發影片在網路上瘋傳。

影片中可看到，Blue Horizon渡輪即將要離開港口時，36歲男子阿多尼斯(Andonis Kargiotis)跑到坡道上試圖登上渡輪，然而卻被2名工作人員阻止，雙方隨即發生推擠，結果他意外被推入海中，沒多久海面上漂浮著他的屍體。

Athens, Greece. Crew member pushes off passenger that came aboard late. Falls off the moving ramp, and drowns.



36 years old.



Rumor that his family was on ferry waiting. What a disaster. Blue horizon employees have a lot to explain.



Piraeus Port

pic.twitter.com/H6L7yxxL7o — Petey B (@realpeteyb123) September 6, 2023

影片5日在網路上曝光後引發全國民眾憤怒，認為工作人員的行為太過粗暴，才會導致阿多尼斯死亡，而且阿多尼斯墜海後，船員們也沒有提供任何幫助，渡輪仍照常往克里特島行駛。

希臘海岸警衛隊證實，他們將阿多尼斯從水中撈起時人已經陷入昏迷，沒多久就被宣布死亡，死因是溺水，Blue Horizon渡輪船長與船員事後才被勒令回到比雷埃夫斯港口。

事件引發總理米佐塔基斯(Kyriakos Mitsotakis)6日發文譴責，對於船員不負責任的行為與冷漠態度，而造成男子死亡感到遺憾。

航運部長瓦維齊奧蒂斯(Miltiadis Varvitsiotis)也譴責船員的非法行為，說明擁有船票的阿多尼斯原本已經登船，後來因為不明原因下船，試圖再度登船時遭到阻擋，他已下令對事件進行徹查。