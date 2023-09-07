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2023是史上最熱一年！夏季連破高溫紀錄　聯合國：氣候崩潰開始了

▲▼高溫。（圖／達志影像／美聯社）

▲2023年的夏天是人類史上最熱一年。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（C3S）6日發布的數據顯示，今年6月到8月的世界平均氣溫高達攝氏16.77度，比1990至2020年的平均氣溫高出攝氏0.66度，讓2023年的夏天成為人類史上最熱的一年。

▲▼高溫。（圖／達志影像／美聯社）

▲7月是今夏溫度最高的月份。（圖／達志影像／美聯社）

綜合路透社與法新社報導，報告指出，今年6至8月的全球平均氣溫為攝氏16.77度，超越2019年寫下的攝氏16.63度；C3S副主任勃吉斯（Samantha Burgess）甚至斷言，過去3個月是地球12萬年以來溫度最高的3個月，同時也是人類史上最熱的3個月。

雖然過去的3個月的高溫頻頻寫下紀錄，但7月是這3個月中溫度最高的，其世界平均氣溫為16.95度，而8月的恐怖高溫也讓北半球的夏季成為1940年有紀錄以來最熱的夏天。

▲▼高溫。（圖／達志影像／美聯社）

▲加州被稱為「地表最熱地區」的死亡谷今夏一再寫下新的高溫紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

此外，海水的溫度也持續偏高。海面水溫最高的時候通常會落在每年3月左右，但今年8月卻出現了罕見情況，平均海水溫度飆升至攝氏20.98度，是迄今為止最高的。

過去3個月，亞洲、非洲、歐洲和北美都分別遭遇了熱浪、乾旱和野火侵襲，對經濟、生態和人類健康造成劇烈影響。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，「氣候崩潰已經開始了。它的腳步比我們能應付的速度還快。」

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