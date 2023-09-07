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北韓建政75周年閱兵！平壤彩排「擠滿紅潮」　中國派副總理率團出席

▲▼北韓於2021年9月進行深夜閱兵，慶祝建政73周年。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓於2021年9月進行深夜閱兵，慶祝建政73周年。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓即將於本月9日迎來建政75周年紀念。有鑑於近年美國、日本、南韓強化在軍事層面上的合作，包括三方領袖見面頻率增加、舉辦聯合軍演等，使得北韓明顯感受到威脅，繼7月27日中俄兩國派代表團出席戰勝節閱兵儀式，如今中國更將派出國務院副總理劉國中率團赴平壤，準備出席9日閱兵。

根據北韓黨務機關報《勞動新聞》，在朝鮮勞動黨中央委員會和北韓政府的邀請下，中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中將率領中國代表團出訪北韓，參加9月9日建政75周年紀念的閱兵慶祝儀式，由於北韓遵循「逢五逢十」的政治傳統，因此不排除北韓此次將盛大舉行建政75周年的慶祝活動，劉國中可望和金正恩一同坐在閱兵主席台。

南韓《紐西斯通訊社》分析，韓半島（朝鮮半島）正迎來「新冷戰」局面，美日韓加強軍事方面的合作，促使中俄朝（中國、俄國、北韓）彼此之間的關係更加緊密，如若俄國也確定將於9日派代表團訪平壤，將會是繼7月27日戰勝節閱兵後，中俄朝3國代表團時隔40多天再度並肩而坐。

▲▼北韓領導人金正恩27日晚間出席戰勝節閱兵，俄國國防部長蕭依古、中國代表李鴻忠分別站在左右兩側。（圖／路透）

▲北韓領導人金正恩7月27日晚間出席戰勝節閱兵，俄國國防部長蕭依古、中國代表李鴻忠分別站在左右兩側。（圖／路透）

俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅（Alexander Matsegora）向俄媒《俄塔社》透露，繼7月27日戰勝節俄國派出國防部長蕭依古率團參加，此次俄國也將派出代表團出訪平壤。

根據美媒《美國之音》、《自由亞洲電台》，美國私人商業衛星公司「行星實驗室」（Planet Labs）於5日拍到的衛星相片發現，平壤金日成廣場東西兩側集結著舉著紅旗、花束的人潮，推算約有10萬名以上的居民被動員參加閱兵儀式彩排，廣場上甚至出現排列「金正恩」的字樣，而美林飛行場則出現許多車輛和兵力的移動。

北韓曾經於8月10日透露，今年9月9日建政紀念日將舉行「民間武力閱兵儀式」，從其字面上推測，北韓在此次閱兵應該不會讓洲際彈道飛彈（ICBM）、極超音速飛彈亮相，而是僅派出勞動赤衛隊等非正規武力亮相。

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