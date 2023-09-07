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金正恩會晤普丁有譜　俄政府高層：正和北韓協商相關事宜

▲▼金正恩2019年4月曾前往俄國海參崴會晤普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩2019年4月曾前往俄國海參崴會晤普丁。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

先前美媒《紐約時報》指出，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩可能最快將於下周搭乘防彈列車前往俄羅斯海參崴，與俄國總統普丁進行會談，雙方可能針對武器交易、聯合軍演等議題談判。如今，俄國政府關係人士又向日媒透露，目前俄國確實正和北韓協商關於普丁和金正恩會談的事宜。

根據日媒《日本放送協會》（NHK），俄羅斯政府關係人士昨日（6）向該媒體透露，目前俄羅斯的確正針對普丁和金正恩之間的會談與北韓進行接洽，至於兩人會談地點很有可能位於海參崴近海一座被稱為俄羅斯島的小島，島上的遠東聯邦大學校區也被包含在會談場所名單內。

莫斯科當局也正在考量，是否安排普丁和金正恩參訪遠東地區的重要軍事設施。

該名俄國政府關係人士補充，北韓仍在持續改變計畫，指出俄國、北韓仍在針對會談時間和地點進行討論，目前尚未有具體定案。

《紐約時報》於美東時間4日在報導指出，金正恩研擬9月底以前出訪俄羅斯，有可能最快在10至13日出席在海參崴遠東聯邦大學舉辦的東方經濟論壇（EEF），出訪期間和普丁舉行會談。

北韓可能計畫向俄羅斯出售軍事武器和彈藥，一方面支援在俄烏戰爭彈盡援絕的俄軍、一方面藉此換取俄羅斯的衛星火箭和核動力潛艦等高階技術。針對北韓的行徑，南韓總統尹錫悅也在出訪印尼雅加達、參加東南亞國協（ASEAN）峰會時向俄方呼籲，北韓破壞國際社會和平秩序，而俄國應立刻停止和北韓之間的軍事合作。

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