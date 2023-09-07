女擁有「93個人格」找到真愛　伴侶替不同人格打造求婚計畫

▲紐西蘭一名患有解離性身分疾患的女生洛奇（右圖右）擁有93種不同人格，幸運找到可以接受她所有樣貌的另一半安德莉亞共度一生。（翻攝抖音@Healing The Mosaic）

圖文／鏡週刊

紐西蘭一名31歲女子洛奇（Amber Lodge）患有解離性身分疾患（又稱為多重人格障礙），身上有93種不同的人格，這讓她的戀愛生活困難重重，直到她遇見了同性伴侶安德莉亞（Andrea）才找到幸福，安德莉亞不僅能夠接受洛奇的所有人格，甚至替不同人格設計專屬求婚計畫，最後兩人終於攜手走進婚姻，感動許多網友。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，洛奇在5年前被確診罹患解離性身分疾患，這是一種會造成解離性失憶和身分認同轉變的心理疾病，患者會有兩個以上明顯差異的個性和人格，而洛奇身上同時具有93種多重人格，有時她是喜歡畫畫的小孩，有時又變成喜好外出用餐的成年人，她的個性忽而直率大方，忽而保守害羞，因此，很難與其他人好好建立關係，戀情總是無疾而終，壽命短暫。

然而，洛奇的命運在遇見安德莉亞後就改變了，安德莉亞原本就是洛奇的粉絲，對她的情況瞭若指掌，也能同理這樣特殊的狀況，她不但接受洛奇的每個人格，還試著與他們建立關係，為了記住每個人格的喜好和習慣，甚至還建立了一個資料夾來詳細記錄每個人格的特點。

安德莉亞表示跟不同人格約會是一件很有趣的事情，她會盡力去滿足每個人格的需求和興趣，也願意用心去擁抱和接納她們。儘管兩人已經結婚，但安德莉亞仍然想要讓每個人格都感受到被愛和重視。於是，她為每個人格安排了不同風格的求婚計畫。在她們的婚姻生活中，有時候睡覺前洛奇是A人格，但睡醒後就變成B人格，不過即使如此，安德莉亞依然接納洛奇的所有面貌。這樣的浪漫愛情童話讓不少網友感動，並深深祝福她們可以幸福。





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