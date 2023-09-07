　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女擁有「93個人格」找到真愛　伴侶替不同人格打造求婚計畫

紐西蘭一名患有解離性身分疾患的女生洛奇（右圖右）擁有93種不同人格，幸運找到可以接受她所有樣貌的另一半安德莉亞共度一生。（翻攝抖音@Healing The Mosaic）

▲紐西蘭一名患有解離性身分疾患的女生洛奇（右圖右）擁有93種不同人格，幸運找到可以接受她所有樣貌的另一半安德莉亞共度一生。（翻攝抖音@Healing The Mosaic）

圖文／鏡週刊

紐西蘭一名31歲女子洛奇（Amber Lodge）患有解離性身分疾患（又稱為多重人格障礙），身上有93種不同的人格，這讓她的戀愛生活困難重重，直到她遇見了同性伴侶安德莉亞（Andrea）才找到幸福，安德莉亞不僅能夠接受洛奇的所有人格，甚至替不同人格設計專屬求婚計畫，最後兩人終於攜手走進婚姻，感動許多網友。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，洛奇在5年前被確診罹患解離性身分疾患，這是一種會造成解離性失憶和身分認同轉變的心理疾病，患者會有兩個以上明顯差異的個性和人格，而洛奇身上同時具有93種多重人格，有時她是喜歡畫畫的小孩，有時又變成喜好外出用餐的成年人，她的個性忽而直率大方，忽而保守害羞，因此，很難與其他人好好建立關係，戀情總是無疾而終，壽命短暫。

然而，洛奇的命運在遇見安德莉亞後就改變了，安德莉亞原本就是洛奇的粉絲，對她的情況瞭若指掌，也能同理這樣特殊的狀況，她不但接受洛奇的每個人格，還試著與他們建立關係，為了記住每個人格的喜好和習慣，甚至還建立了一個資料夾來詳細記錄每個人格的特點。

安德莉亞表示跟不同人格約會是一件很有趣的事情，她會盡力去滿足每個人格的需求和興趣，也願意用心去擁抱和接納她們。儘管兩人已經結婚，但安德莉亞仍然想要讓每個人格都感受到被愛和重視。於是，她為每個人格安排了不同風格的求婚計畫。在她們的婚姻生活中，有時候睡覺前洛奇是A人格，但睡醒後就變成B人格，不過即使如此，安德莉亞依然接納洛奇的所有面貌。這樣的浪漫愛情童話讓不少網友感動，並深深祝福她們可以幸福。



更多鏡週刊報導
紐西蘭標本師自製貓皮地毯競標　網友痛批「太噁」促下架
悚！倉庫拍賣買行李箱打開驚見2童屍　調查：已死逾3年
從沒和異性交往！女同志「被掰直」愛上大叔　羞認：每週壞壞5次

ET快訊
LIVE／我老公搞上我親媽！　桃園人妻毀滅式爆料身分線索曝光
快訊／17縣市大雨特報！　警戒區曝
《黑暗榮耀》霸凌女星求情：拜託幫我！　自首信曝光
快訊／女歌手胞妹魂斷輪下！　駕駛判刑出爐
NIKE無預警降價！　新鞋打對折現省2千
今天還是有大雨！「整片發紅」降雨趨勢圖曝
桃園岳母喊冤！稱「女婿拐我」：我是被傷害那個

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯國防部提議修改規定　允許囚犯軍事登記

男乘客趕搭渡輪被船員推下海　「瞬間吸入螺旋槳」溺水身亡

美國防部提「複製者計畫」　未來2年建自主系統強化對中嚇阻力

時隔14年！美軍艦艇停靠石垣港　背後目的曝光

人妻極樂雜交18男！　老公一旁嗨翻觀戰「還幫忙發保險套」

路邊摸狗遭2羅威那犬瘋狂啃咬　重傷女3周後突然「暴斃在家中」

搭載「月球狙擊手」！日本今早發射火箭成功升空　拚成登月第5國

2023是史上最熱一年！夏季連破高溫紀錄　聯合國：氣候崩潰開始了

布林肯突訪基輔　宣布10億美元新援助！首度提供「貧鈾彈」

女擁有「93個人格」找到真愛　伴侶替不同人格打造求婚計畫

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

上半身2度「詭異左傾」　苗栗19歲無照男自撞亡

王心凌跳起「霍元甲」BATTLE　隔五年發新歌：美少女本人

許瑋甯遭傳「害怕同台吳慷仁」　拍侵犯戲留陰影..經紀人否認：沒這回事

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

3惡煞闖店內潑漆、砸石頭　員工嚇壞摀耳「全程僅10s」

俄羅斯國防部提議修改規定　允許囚犯軍事登記

男乘客趕搭渡輪被船員推下海　「瞬間吸入螺旋槳」溺水身亡

美國防部提「複製者計畫」　未來2年建自主系統強化對中嚇阻力

時隔14年！美軍艦艇停靠石垣港　背後目的曝光

人妻極樂雜交18男！　老公一旁嗨翻觀戰「還幫忙發保險套」

路邊摸狗遭2羅威那犬瘋狂啃咬　重傷女3周後突然「暴斃在家中」

搭載「月球狙擊手」！日本今早發射火箭成功升空　拚成登月第5國

2023是史上最熱一年！夏季連破高溫紀錄　聯合國：氣候崩潰開始了

布林肯突訪基輔　宣布10億美元新援助！首度提供「貧鈾彈」

女擁有「93個人格」找到真愛　伴侶替不同人格打造求婚計畫

激戰51歲岳母「汽旅309房」過程曝光　女婿：一試成主顧嗎？

PSG X 樂天女孩 前進PCS冠軍賽！啦啦隊女孩降臨和平籃球館

被排上安樂名單　收容所汪愛撒嬌「看到人就討抱」眼神充滿愛

民進黨說出「這4句話」代表出事了！　李艷秋：選民要是清查弊案

南州獨居男騎機車到霧臺　陌生人太顯眼...民眾報警助返家

東區房東認了！　「月租大砍13萬」換新租客秒卡位

2023台南去哪玩？「40＋」景點攻略　親子大自然、私房夜景全收錄

俄羅斯國防部提議修改規定　允許囚犯軍事登記

一條龍網紅課　線上課程10大QA懶人包

快訊／高雄男騎士「逆向行駛」對撞客貨車　無呼吸心跳送醫搶救

國際熱門新聞

女遭5男輪流性侵　竟是姊夫用她抵債

海底發現「破殼詭異金蛋」　科學家傻眼

普丁被爆「早已死亡」

26歲J奶AV女優「赴港賣身」一次6千　實際已40歲

飛機乘客腹瀉「屎噴滿地」畫面曝光

27歲女遭5男性侵　竟是姊夫欠錢用她抵債

83歲嬤閃嫁37歲小鮮肉！養老金慘被掏空

2男3女遊泰國「險被賣豬仔」司機通話報人數

前員工揭「早上10點半」別去麥當勞　內幕曝光

工人受困「巨型烤箱」活活燒死

《不可能的任務》湯女郎　自爆曾是亂倫受害者

英國會認台灣獨立國家　美參院領袖表態了

女開車突然倒退暴衝　女童被撞進店變夾心餅

閨蜜流產…她喊「懷孕禮白送」想討回

更多熱門

相關新聞

船遭鯊魚咬差點沉沒　貨船成功救人

船遭鯊魚咬差點沉沒　貨船成功救人

挑戰環球航行卻因鯊魚而失敗！在距離澳大利亞海岸約800公里處，一群鯊魚突然瘋狂地攻擊了艘雙體充氣艇，導致3名水手不得不中斷他們的探險，轉而向澳大利亞海事安全局（AMSA）求救。幸運的是，官方派出的救援艇已順利救出3人，並將於當地時間的7日上午抵達布里斯本。

跟男友壞壞慘被叫成前任　網獻計：喊他爸爸名字

跟男友壞壞慘被叫成前任　網獻計：喊他爸爸名字

「台經典女雙人團體」伸援郭書瑤！

「台經典女雙人團體」伸援郭書瑤！

郭書瑤3年沒戀情…深夜在外視訊嫩齡男1hr

郭書瑤3年沒戀情…深夜在外視訊嫩齡男1hr

谷阿莫「被黑道玩弄的故事」免賠確定

谷阿莫「被黑道玩弄的故事」免賠確定

關鍵字：

多重人格障礙人格求婚真愛紐西蘭紐澳要聞鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

桃園人妻：我老公和我親媽搞上了　鹹濕對話全曝光

好萊塢「最閃夫妻檔」宣布離婚

職軍睡了丈母娘！人妻再控「媽媽是慣犯」

女遭5男輪流性侵　竟是姊夫用她抵債

人夫約砲吃遍熟女學生妹　連砲友都看不下去

海底發現「破殼詭異金蛋」　科學家傻眼

普丁被爆「早已死亡」

「冷氣開26度↑」以為省電！她慘噴7000電費

桃園人妻爆「老公搞上岳母」　渣男身分曝光

Apple牙醫男友緊急停工送醫！

桃園岳母搞上27歲女婿！人妻爆「親媽身分」

26歲J奶AV女優「赴港賣身」一次6千　實際已40歲

即／鄰聞到屍臭　房東開門驚見租客亡

他走路一直跌倒　醫一看驚「大腸癌末期」了

回家務農「青貸100萬」　他被通知違約爆慘！全場力挺

更多

最夯影音

更多
八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有
台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面